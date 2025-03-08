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Густая томатная паста: рецепт, который превзойдет магазинные аналоги (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитное томатное пюре на зиму
Аппетитное томатное пюре на зиму. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для этого рецепту потребуются только помидоры

В сезон зимней консервации не лишним будет запастись томатной пастой. Если вы закрывали баклажаны в чесночной пасте, обратите внимание на следующий рецепт.

Эта томатная паста готовится из одних помидоров. Она получается необыкновенно вкусной и ароматной, гораздо лучше, чем магазинные аналоги — вы ведь точно будете знать, что в ней. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Готовим по-домашнему".

Ингредиенты:

  • Спелые помидоры (количество зависит от желаемого объема готовой пасты)

Инвентарь:

  • Большая кастрюля
  • Сито
  • Марля
  • Сковорода
  • Стерилизованные банки
  • Крышки

Способ приготовления:

  1. Помидоры тщательно вымойте и нашинкуйте на куски. Размер и форма не имеют значения.
  2. Поместите нарезанные помидоры в кастрюлю и варите на среднем огне до полного размягчения (примерно 1 час) периодически помешивая. Оставьте до охлаждения.
  3. Протрите вареные помидоры через сито, чтобы отделить кожуру и семена. Полученное пюре снова пропустите через сито, застеленное несколькими слоями марли, чтобы избавиться от лишней жидкости.
  4. Дайте пюре отстояться в течение 24 часов, чтобы стекла лишняя жидкость. Перелейте томатное пюре в сковороду и уваривайте на среднем огне, постоянно помешивая, до нужной консистенции.
  5. Помните, что томатная паста быстро пригорает, поэтому оставлять ее "булькать" нельзя — постоянно следите за ней. Разлейте горячую томатную пасту по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками.
  6. Поставьте банки с пастой в кастрюлю с водой (дно кастрюли застелите тканью) и стерилизуйте в течение 15-20 минут. После стерилизации переверните банки вверх дном и укутайте одеялом до полного охлаждения.

Сохраняться такая паста должна в прохладном темном месте. Также из помидоров можно приготовить оригинальную "голую" закуску. Мы делились ее рецептом.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Соус #Консервация #Томатная паста #На зиму