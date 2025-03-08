Беремо оселедця і готуємо нереально смачну закуску: чудовий рецепт (відео)
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Чудова закуска, яку можна приготувати дуже швидко
Оселедець — це чудовий продукт. Ми розповідали, як приготувати з нього апетитний одеський форшмак. Тепер ділимось рецептом ще однієї нереально смачної закуски.
Кухар і кулінарний блогер Ектор Хіменес-Браво розповів у своєму відео, як приготувати оригінальний тартар з оселедцем. Це легкий, апетитний і дуже стильний варіант закуски.
Інгредієнти:
- Зелена цибуля — 20 г;
- Синя цибуля — 30 г;
- Каперси — 20 г;
- Петрушка — 10 г;
- Яйця — 2 шт;
- Оселедець (філе) — 200 г;
- Олія з-під оселедця — 2 ст. л;
- Майонез — 1-2 ст. л;
- Чорний хліб — 3-4 скибки;
- Олія для смаження — 2-3 ст. л;
- Свіжий огірок для сервірування — 50 г.
Спосіб приготування:
- Яйця потрібно відварити заздалегідь, щоб до безпосереднього приготування закуски вони охололи. Чистимо їх від шкаралупи.
- Далі слід нарізати зелену та синю цибулю, яйця та оселедець однаковими невеличкими кубиками. Каперси та петрушку дрібно покришити.
- Скласти подрібнені продукти в глибоку миску, де буде зручно все об’єднувати. Додати туди ж олію з-під оселедця та майонез, а потім — все ретельно перемішати.
- Закуска майже готова. Залишається нарізати хліб на тонкі скибки і підсмажити до хрусткого стану на невеликій кількості олії.
- Салат викладаємо на тарілку для подачі, можна скористатись для цього кулінарним кільцем — так буде ще красивіше. Прикрашаємо тонко нарізаним огірком і сухариками з чорного хліба.
Обов’язково дайте закусці охолонути пере тим, як подавати її. Також ми розповідали, як приготувати апетитний паштет з печінки.