Беремо оселедця і готуємо нереально смачну закуску: чудовий рецепт (відео)

Чудова закуска, яку можна приготувати дуже швидко

Оселедець — це чудовий продукт. Ми розповідали, як приготувати з нього апетитний одеський форшмак. Тепер ділимось рецептом ще однієї нереально смачної закуски.

Кухар і кулінарний блогер Ектор Хіменес-Браво розповів у своєму відео, як приготувати оригінальний тартар з оселедцем. Це легкий, апетитний і дуже стильний варіант закуски.

Інгредієнти:

Зелена цибуля — 20 г;

Синя цибуля — 30 г;

Каперси — 20 г;

Петрушка — 10 г;

Яйця — 2 шт;

Оселедець (філе) — 200 г;

Олія з-під оселедця — 2 ст. л;

Майонез — 1-2 ст. л;

Чорний хліб — 3-4 скибки;

Олія для смаження — 2-3 ст. л;

Свіжий огірок для сервірування — 50 г.

Спосіб приготування:

Яйця потрібно відварити заздалегідь, щоб до безпосереднього приготування закуски вони охололи. Чистимо їх від шкаралупи. Далі слід нарізати зелену та синю цибулю, яйця та оселедець однаковими невеличкими кубиками. Каперси та петрушку дрібно покришити. Скласти подрібнені продукти в глибоку миску, де буде зручно все об’єднувати. Додати туди ж олію з-під оселедця та майонез, а потім — все ретельно перемішати. Закуска майже готова. Залишається нарізати хліб на тонкі скибки і підсмажити до хрусткого стану на невеликій кількості олії. Салат викладаємо на тарілку для подачі, можна скористатись для цього кулінарним кільцем — так буде ще красивіше. Прикрашаємо тонко нарізаним огірком і сухариками з чорного хліба.

Обов’язково дайте закусці охолонути пере тим, як подавати її. Також ми розповідали, як приготувати апетитний паштет з печінки.