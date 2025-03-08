Берем сельдь и готовим нереально вкусную закуску: отличный рецепт (видео)

Великолепная закуска, которую можно приготовить очень быстро

Сельдь – это отличный продукт. Мы рассказывали, как приготовить из него аппетитный одесский форшмак. Теперь делимся рецептом еще одной нереально вкусной закуски.

Повар и кулинарный блоггер Эктор Хименес-Браво рассказал в своем видео, как приготовить оригинальный тартар с селедкой. Это лёгкий, аппетитный и очень стильный вариант закуски.

Ингредиенты:

Зеленый лук — 20 г;

Синий лук – 30 г;

Каперсы — 20 г;

Петрушка – 10 г;

Яйца – 2 шт;

Селедка (филе) — 200 г;

Масло из-под сельди – 2 ст. л;

Майонез – 1-2 ст. л;

Черный хлеб – 3-4 ломтика;

Масло для жарки – 2-3 ст. л;

Свежий огурец для сервировки – 50 г.

Способ приготовления:

Яйца нужно отварить заранее, чтобы к непосредственному приготовлению закуски они остыли. Чистим их от скорлупы. Далее следует нарезать зеленый и синий лук, яйца и сельдь одинаковыми небольшими кубиками. Каперсы и петрушку мелко покрошить. Сложить размельченные продукты в глубокую миску, где будет удобно все объединять. Добавить туда же масло из-под сельди и майонез, а затем все тщательно перемешать. Закуска практически готова. Остается нарезать хлеб на тонкие ломтики и поджарить до хрустящего состояния на небольшом количестве масла. Салат выкладываем на тарелку для подачи, можно воспользоваться для этого кулинарным кольцом – так будет еще красивее. Украшаем тонко нарезанным огурцом и сухариками из черного хлеба.

Обязательно дайте закуске остыть перед тем, как подавать ее. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет из печени.