Смачне вівсяне печиво з кунжутом: 20 хвилин — й гора смакоти у вас на столі (відео)
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Простий спосіб порадувати своїх близьких
Вівсяне печиво – це проста домашня випічка, яка поєднує ніжну текстуру та приємний аромат. Воно виходить м’яким усередині й злегка хрустким зовні.
Цей рецепт не потребує складних технік чи дорогих інгредієнтів, а сам процес приготування займає мінімум часу. Готове печиво добре зберігається, залишаючись ніжним навіть наступного дня. Пропонуємо приготувати це печиво за рецептом від авторки YouTube-каналу LOZOVSKI. Ця випічка смакуватиме на сніданок чи під час чаювання в колі родини.
Інгредієнти:
- 270 г (3 склянки) подрібнених вівсяних пластівців
- 375 г борошна (2,5 склянки)
- 400 г цукру
- 250 г вершкового масла
- 4 чайні ложки з гіркою меду
- 1 чайна ложка соди
- 2 яйця
- 8 ст. л. кефіру
- 1 ст. л. смальцю (за бажанням)
- ½ склянки кунжуту (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, цукор і добре перемішуємо.
- В окремому посуді з'єднуємо розм'якшене вершкове масло, мед, кефір, соду, яйця та смалець (якщо використовуєте). Перемішуємо.
- Поступово додаємо сухі інгредієнти та замішуємо еластичне тісто.
- Змащуємо руки олією, формуємо печиво та викладаємо на застелене пергаментом деко. Зверху присипаємо кунжутом.
- Випікаємо 15–20 хвилин за температури 190 градусів.