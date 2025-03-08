Смачне вівсяне печиво з кунжутом: 20 хвилин — й гора смакоти у вас на столі (відео)

Простий спосіб порадувати своїх близьких

Вівсяне печиво – це проста домашня випічка, яка поєднує ніжну текстуру та приємний аромат. Воно виходить м’яким усередині й злегка хрустким зовні.

Цей рецепт не потребує складних технік чи дорогих інгредієнтів, а сам процес приготування займає мінімум часу. Готове печиво добре зберігається, залишаючись ніжним навіть наступного дня. Пропонуємо приготувати це печиво за рецептом від авторки YouTube-каналу LOZOVSKI. Ця випічка смакуватиме на сніданок чи під час чаювання в колі родини.

Інгредієнти:

270 г (3 склянки) подрібнених вівсяних пластівців

375 г борошна (2,5 склянки)

400 г цукру

250 г вершкового масла

4 чайні ложки з гіркою меду

1 чайна ложка соди

2 яйця

8 ст. л. кефіру

1 ст. л. смальцю (за бажанням)

½ склянки кунжуту (за бажанням)

Спосіб приготування: