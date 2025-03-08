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Смачне вівсяне печиво з кунжутом: 20 хвилин — й гора смакоти у вас на столі (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачна випічка до чаю чи кави
Смачна випічка до чаю чи кави. Фото Скріншот YouTube

Простий спосіб порадувати своїх близьких

Вівсяне печиво – це проста домашня випічка, яка поєднує ніжну текстуру та приємний аромат. Воно виходить м’яким усередині й злегка хрустким зовні.

Цей рецепт не потребує складних технік чи дорогих інгредієнтів, а сам процес приготування займає мінімум часу. Готове печиво добре зберігається, залишаючись ніжним навіть наступного дня. Пропонуємо приготувати це печиво за рецептом від авторки YouTube-каналу LOZOVSKI. Ця випічка смакуватиме на сніданок чи під час чаювання в колі родини.

Інгредієнти:

  • 270 г (3 склянки) подрібнених вівсяних пластівців
  • 375 г борошна (2,5 склянки)
  • 400 г цукру
  • 250 г вершкового масла
  • 4 чайні ложки з гіркою меду
  • 1 чайна ложка соди
  • 2 яйця
  • 8 ст. л. кефіру
  • 1 ст. л. смальцю (за бажанням)
  • ½ склянки кунжуту (за бажанням)

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, цукор і добре перемішуємо.
  2. В окремому посуді з'єднуємо розм'якшене вершкове масло, мед, кефір, соду, яйця та смалець (якщо використовуєте). Перемішуємо.
  3. Поступово додаємо сухі інгредієнти та замішуємо еластичне тісто.
  4. Змащуємо руки олією, формуємо печиво та викладаємо на застелене пергаментом деко. Зверху присипаємо кунжутом.
  5. Випікаємо 15–20 хвилин за температури 190 градусів.
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#Печиво #Рецепти #Випічка