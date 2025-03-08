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Вкусное овсяное печенье с кунжутом: 20 минут – и гора вкусности у вас на столе (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Вкусная выпечка к чаю или кофе
Вкусная выпечка к чаю или кофе. Фото Скриншот YouTube

Простой способ порадовать своих близких

Овсяное печенье – это простая домашняя выпечка, сочетающая нежную текстуру и приятный аромат. Оно получается мягким внутри и слегка хрустящим снаружи.

Этот рецепт не требует сложных техник или дорогостоящих ингредиентов, а сам процесс приготовления занимает минимум времени. Готовое печенье хорошо хранится, оставаясь нежным даже на следующий день. Предлагаем приготовить это печенье по рецепту от автора YouTube-канала LOZOVSKI. Эта выпечка будет кстати к завтраку или во время чаепития в кругу семьи.

Ингредиенты:

  • 270 г (3 стакана) измельченных овсяных хлопьев
  • 375 г муки (2,5 стакана)
  • 400 г сахара
  • 250 г сливочного масла
  • 4 чайные ложки с горкой меда
  • 1 чайная ложка соды
  • 2 яйца
  • 8 ст. л. кефира
  • 1 ст. л. смальца (по желанию)
  • ½ стакана кунжута (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, сахар и хорошо перемешиваем.
  2. В отдельной посуде соединяем размягченное масло, мед, кефир, соду, яйца и смалец (если используете). Перемешиваем.
  3. Постепенно добавляем сухие ингредиенты и замешиваем эластичное тесто.
  4. Смазываем руки маслом, формируем печенье и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Сверху присыпаем кунжутом.
  5. Выпекаем 15–20 минут при температуре 190 градусов.
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#Печенье #Рецепты #Выпечка