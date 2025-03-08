Вкусное овсяное печенье с кунжутом: 20 минут – и гора вкусности у вас на столе (видео)

Простой способ порадовать своих близких

Овсяное печенье – это простая домашняя выпечка, сочетающая нежную текстуру и приятный аромат. Оно получается мягким внутри и слегка хрустящим снаружи.

Этот рецепт не требует сложных техник или дорогостоящих ингредиентов, а сам процесс приготовления занимает минимум времени. Готовое печенье хорошо хранится, оставаясь нежным даже на следующий день. Предлагаем приготовить это печенье по рецепту от автора YouTube-канала LOZOVSKI. Эта выпечка будет кстати к завтраку или во время чаепития в кругу семьи.

Ингредиенты:

270 г (3 стакана) измельченных овсяных хлопьев

375 г муки (2,5 стакана)

400 г сахара

250 г сливочного масла

4 чайные ложки с горкой меда

1 чайная ложка соды

2 яйца

8 ст. л. кефира

1 ст. л. смальца (по желанию)

½ стакана кунжута (по желанию)

Способ приготовления: