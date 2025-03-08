Вкусное овсяное печенье с кунжутом: 20 минут – и гора вкусности у вас на столе (видео)
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Простой способ порадовать своих близких
Овсяное печенье – это простая домашняя выпечка, сочетающая нежную текстуру и приятный аромат. Оно получается мягким внутри и слегка хрустящим снаружи.
Этот рецепт не требует сложных техник или дорогостоящих ингредиентов, а сам процесс приготовления занимает минимум времени. Готовое печенье хорошо хранится, оставаясь нежным даже на следующий день. Предлагаем приготовить это печенье по рецепту от автора YouTube-канала LOZOVSKI. Эта выпечка будет кстати к завтраку или во время чаепития в кругу семьи.
Ингредиенты:
- 270 г (3 стакана) измельченных овсяных хлопьев
- 375 г муки (2,5 стакана)
- 400 г сахара
- 250 г сливочного масла
- 4 чайные ложки с горкой меда
- 1 чайная ложка соды
- 2 яйца
- 8 ст. л. кефира
- 1 ст. л. смальца (по желанию)
- ½ стакана кунжута (по желанию)
Способ приготовления:
- Смешиваем сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, сахар и хорошо перемешиваем.
- В отдельной посуде соединяем размягченное масло, мед, кефир, соду, яйца и смалец (если используете). Перемешиваем.
- Постепенно добавляем сухие ингредиенты и замешиваем эластичное тесто.
- Смазываем руки маслом, формируем печенье и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Сверху присыпаем кунжутом.
- Выпекаем 15–20 минут при температуре 190 градусов.