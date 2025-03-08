Вершкова уха: ніжний смак риби в кожній ложці (відео)

Виходить надзвичайно смачно

Уха — смачний і поживний суп, що готується з риби, овочів і спецій. Зазвичай для її приготування використовують рибні голови, хвости та кістки. Але ми пропонуємо приготувати її інакше, використовуючи для цього форель чи сьомгу, а також додати до цієї страви вершки.

Приготувати таку уху не складно, але цей рецепт від блогерки vita_naumenko не залишить байдужим жодного любителя рибних страв.

Інгредієнти:

Вода 2 л

Риба (форель/сьомга) 400 грамів

Картопля 3-4 штуки

Морква 1 штука

Вершкове масло 30 грамів

Вершки 20-33% 350 мл

Сіль, перець, паприка, сухий часник, перець духмяний та горошком — на смак

Зелень (цибуля, кріп, петрушка)

Етапи приготування: