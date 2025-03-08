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Вершкова уха: ніжний смак риби в кожній ложці (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Уха з форелі
Уха з форелі. Фото скріншот Instagram

Виходить надзвичайно смачно

Уха — смачний і поживний суп, що готується з риби, овочів і спецій. Зазвичай для її приготування використовують рибні голови, хвости та кістки. Але ми пропонуємо приготувати її інакше, використовуючи для цього форель чи сьомгу, а також додати до цієї страви вершки.

Приготувати таку уху не складно, але цей рецепт від блогерки vita_naumenko не залишить байдужим жодного любителя рибних страв.

Інгредієнти:

  • Вода 2 л
  • Риба (форель/сьомга) 400 грамів
  • Картопля 3-4 штуки
  • Морква 1 штука
  • Вершкове масло 30 грамів
  • Вершки 20-33% 350 мл
  • Сіль, перець, паприка, сухий часник, перець духмяний та горошком — на смак
  • Зелень (цибуля, кріп, петрушка)

Етапи приготування:

  1. В каструлі обсмажити на вершковому маслі моркву, нарізану дрібним кубиком, та картоплю. Додаємо спеції: духмяний перець, горошком, часник, паприку. Тушкуємо 3 хвилини.
  2. Вливаємо воду, солимо, доводимо до кипіння і варимо до готовності картоплі.
  3. Додаємо рибу і варимо ще 7 хвилин.
  4. Вливаємо вершки, прогріваємо (не кип’ятимо) і за бажанням солимо.
  5. Додаємо зелень і перчимо.
Теги:
#Риба #Рецепти #Перші страви