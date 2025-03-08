Вершкова уха: ніжний смак риби в кожній ложці (відео)
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Виходить надзвичайно смачно
Уха — смачний і поживний суп, що готується з риби, овочів і спецій. Зазвичай для її приготування використовують рибні голови, хвости та кістки. Але ми пропонуємо приготувати її інакше, використовуючи для цього форель чи сьомгу, а також додати до цієї страви вершки.
Приготувати таку уху не складно, але цей рецепт від блогерки vita_naumenko не залишить байдужим жодного любителя рибних страв.
Інгредієнти:
- Вода 2 л
- Риба (форель/сьомга) 400 грамів
- Картопля 3-4 штуки
- Морква 1 штука
- Вершкове масло 30 грамів
- Вершки 20-33% 350 мл
- Сіль, перець, паприка, сухий часник, перець духмяний та горошком — на смак
- Зелень (цибуля, кріп, петрушка)
Етапи приготування:
- В каструлі обсмажити на вершковому маслі моркву, нарізану дрібним кубиком, та картоплю. Додаємо спеції: духмяний перець, горошком, часник, паприку. Тушкуємо 3 хвилини.
- Вливаємо воду, солимо, доводимо до кипіння і варимо до готовності картоплі.
- Додаємо рибу і варимо ще 7 хвилин.
- Вливаємо вершки, прогріваємо (не кип’ятимо) і за бажанням солимо.
- Додаємо зелень і перчимо.