Сливочная уха: нежный вкус рыбы в каждой ложке (видео)

Выходит очень вкусно

Уха – вкусный и питательный суп, который готовят из рыбы, овощей и специй. Обычно для его приготовления используют рыбные головы, хвосты и кости. Но мы предлагаем приготовить уху иначе, используя для этого форель или семгу, а также добавить к этому блюду сливки.

Приготовить такую уху не сложно, но этот рецепт от блогера vita_naumenko не оставит равнодушным ни одного любителя рыбных блюд.

Ингредиенты:

Вода 2л

Рыба (форель/семга) 400 граммов

Картофель 3-4 штуки

Морковь 1 штука

Сливочное масло 30 граммов

Сливки 20-33% 350 мл

Соль, перец, паприка, сухой чеснок, перец душистый и горошком — по вкусу

Зелень (лук, укроп, петрушка)

Этапы приготовления: