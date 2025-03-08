Сливочная уха: нежный вкус рыбы в каждой ложке (видео)
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Выходит очень вкусно
Уха – вкусный и питательный суп, который готовят из рыбы, овощей и специй. Обычно для его приготовления используют рыбные головы, хвосты и кости. Но мы предлагаем приготовить уху иначе, используя для этого форель или семгу, а также добавить к этому блюду сливки.
Приготовить такую уху не сложно, но этот рецепт от блогера vita_naumenko не оставит равнодушным ни одного любителя рыбных блюд.
Ингредиенты:
- Вода 2л
- Рыба (форель/семга) 400 граммов
- Картофель 3-4 штуки
- Морковь 1 штука
- Сливочное масло 30 граммов
- Сливки 20-33% 350 мл
- Соль, перец, паприка, сухой чеснок, перец душистый и горошком — по вкусу
- Зелень (лук, укроп, петрушка)
Этапы приготовления:
- В кастрюле обжариваем на сливочном масле морковь, нарезанную мелким кубиком, и картофель. Добавляем специи: душистый перец, горошком, чеснок, паприку. Тушим 3 минуты.
- Вливаем воду, солим, доводим до кипения и варим до готовности картофеля.
- Добавляем рыбу и варим еще 7 минут.
- Вливаем сливки, прогреваем (не кипятим) и по желанию солим.
- Добавляем зелень и перчим.