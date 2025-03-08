Укр

Сливочная уха: нежный вкус рыбы в каждой ложке (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Уха из форели
Уха из форели. Фото скриншот Instagram

Выходит очень вкусно

Уха – вкусный и питательный суп, который готовят из рыбы, овощей и специй. Обычно для его приготовления используют рыбные головы, хвосты и кости. Но мы предлагаем приготовить уху иначе, используя для этого форель или семгу, а также добавить к этому блюду сливки.

Приготовить такую уху не сложно, но этот рецепт от блогера vita_naumenko не оставит равнодушным ни одного любителя рыбных блюд.

Ингредиенты:

  • Вода 2л
  • Рыба (форель/семга) 400 граммов
  • Картофель 3-4 штуки
  • Морковь 1 штука
  • Сливочное масло 30 граммов
  • Сливки 20-33% 350 мл
  • Соль, перец, паприка, сухой чеснок, перец душистый и горошком — по вкусу
  • Зелень (лук, укроп, петрушка)

Этапы приготовления:

  1. В кастрюле обжариваем на сливочном масле морковь, нарезанную мелким кубиком, и картофель. Добавляем специи: душистый перец, горошком, чеснок, паприку. Тушим 3 минуты.
  2. Вливаем воду, солим, доводим до кипения и варим до готовности картофеля.
  3. Добавляем рыбу и варим еще 7 минут.
  4. Вливаем сливки, прогреваем (не кипятим) и по желанию солим.
  5. Добавляем зелень и перчим.
Теги:
#Рыба #Рецепты #Первые блюда