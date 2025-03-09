Якщо ще лишилися яблука — приготуйте цей пиріг: він простий, але дуже смачний (відео)

Просто та смачно, для всієї сім'ї

Яблучна випічка завжди асоціюється з домашнім затишком і теплом. Найпопулярнішим яблучним пирогом, безумовно, є шарлотка – ніжний бісквіт із соковитими фруктами, який підкорює своєю простотою та смаком.

Але якщо ви хочете спробувати щось не менш смачне, сьогодні ми ділимося рецептом яблучного пирога на пісочному тісті. Хрустка, розсипчаста основа у поєднанні з ароматною яблучною начинкою створює справжню гармонію смаків. Такий пиріг чудово підійде до чаю чи кави й стане улюбленою випічкою у вашій родині! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати пиріг з яблуками

Інгредієнти для тіста

борошно – 400 г;

вершкове масло – 190 г;

яйце – 1 шт.;

крижана вода – 5 ст. л.;

сіль – дрібка;

розпушувач – 1 ч. л.;

цукрова пудра – 100 г;

Інгредієнти для начинки:

яблука – 2-3 шт.;

кориця;

цукор;

вершкове масло – 10 г;

Спосіб приготування:

1.В просіяне з розпушувачем борошно додати нарізане кубиками холодне вершкове масло і всипати дрібку солі.

2.Руками перетерти борошно з маслом в крихту.

3.Додати яйце, всипати цукор або пудру, влити крижану воду і замісити тісто, просто зібравши до купки.

4.Обмотати харчовою плівкою і покласти в холодильник на 20-30 хв.

5.Яблука за бажанням очистити від шкірки та нарізати кубиком. Тушкувати з цукром та корицею на вершковому маслі.

6.Тісто розділити навпіл і обидві частини розкотити на пергаменті. Вирізати формою два кола і на одне викласти охолоджену начинку, а на іншому зробити візерунки.

7.Накрити шматком тіста з візерунком і випікати пиріг при температурі 180 градусів 30 хв.