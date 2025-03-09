Если еще остались яблоки – приготовьте этот пирог: он простой, но очень вкусный (видео)
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Просто и вкусно для всей семьи
Яблочная выпечка всегда ассоциируется с домашним уютом и теплом. Самым популярным яблочным пирогом, безусловно, является шарлотка – нежный бисквит с сочными фруктами, который покоряет своей простотой и вкусом.
Но если вы хотите попробовать что-нибудь не менее вкусное, сегодня мы делимся рецептом яблочного пирога на песочном тесте. Хрустящая, рассыпчатая основа в сочетании с ароматной яблочной начинкой создает настоящую гармонию вкусов. Такой пирог отлично подойдет к чаю или кофе и станет любимой выпечкой в вашей семье! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить пирог с яблоками
Ингредиенты для теста:
- мука – 400 г;
- сливочное масло – 190 г;
- яйцо – 1 шт.;
- ледяная вода – 5 ст. л.;
- соль – щепотка;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- сахарная пудра – 100 г;
Ингредиенты для начинки:
- яблоки – 2-3 шт.;
- корица;
- сахар;
- сливочное масло – 10 г;
Способ приготовления:
1.В просеянную с разрыхлителем муку добавить нарезанное кубиками холодное сливочное масло и всыпать щепотку соли.
2.Руками перетереть муку с маслом в крошку.
3.Добавить яйцо, всыпать сахар или пудру, влить ледяную воду и замесить тесто, просто собрав в кучку.
4.Обмотать пищевой пленкой и положить в холодильник на 20-30 мин.
5.Яблоки по желанию очистить от кожуры и нарезать кубиком. Тушить с сахаром и корицей на сливочном масле.
6. Тесто разделить пополам и обе части раскатать на пергаменте. Вырезать по форме два круга и на один выложить охлажденную начинку, а на другой сделать узоры.
7.Накрыть куском теста с узором и выпекать пирог при температуре 180 градусов 30 мин.