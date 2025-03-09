Приготуйте справжнє ароматне лобіо: гості точно попросять добавку (відео)

Ароматна квасоля з пряними спеціями та свіжою зеленню

Лобіо — це ароматна грузинська страва з квасолі, яка поєднує простоту приготування та глибокий смак. У традиційному рецепті використовується багато спецій, томати та зелень, що робить страву насиченою та пряною.

Лобіо можна подавати гарячим або охолодженим, з лавашем чи свіжими овочами, роблячи його універсальним варіантом для будь-якого прийому їжі. Рецептом цієї страви поділились автори YouTube-каналу "Кухня UA".

Інгредієнти:

квасоля 500 г (3 склянки)

цибуля 2 шт.

часник 6 зубчиків

томатна паста 1-2 ст.л

аджика 1 ст.л

томатний сік 250 мл.

сіль 1 ч.л (у квасолю)

чорний перець 0,5 ч.л

пекучий перець 0,5 ч.л

хмелі-сунелі 1 ч.л

коріандр 1 ч.л

цукор 1 ч.л

рослинна олія 50 мл.

кінза, петрушка 50 г

Спосіб приготування: