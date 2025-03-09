Приготуйте справжнє ароматне лобіо: гості точно попросять добавку (відео)
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Ароматна квасоля з пряними спеціями та свіжою зеленню
Лобіо — це ароматна грузинська страва з квасолі, яка поєднує простоту приготування та глибокий смак. У традиційному рецепті використовується багато спецій, томати та зелень, що робить страву насиченою та пряною.
Лобіо можна подавати гарячим або охолодженим, з лавашем чи свіжими овочами, роблячи його універсальним варіантом для будь-якого прийому їжі. Рецептом цієї страви поділились автори YouTube-каналу "Кухня UA".
Інгредієнти:
- квасоля 500 г (3 склянки)
- цибуля 2 шт.
- часник 6 зубчиків
- томатна паста 1-2 ст.л
- аджика 1 ст.л
- томатний сік 250 мл.
- сіль 1 ч.л (у квасолю)
- чорний перець 0,5 ч.л
- пекучий перець 0,5 ч.л
- хмелі-сунелі 1 ч.л
- коріандр 1 ч.л
- цукор 1 ч.л
- рослинна олія 50 мл.
- кінза, петрушка 50 г
Спосіб приготування:
- Квасолю замочуємо на 3-4 години або на ніч. Відварюємо до напівготовності, близько 40 хвилин. та зливаємо воду. Заливаємо холодною водою, так щоб вода була на 2 сантиметра вище за квасолю. Солимо 1 ч.л і варимо до готовності.
- Цибулю нарізаємо кубиком, часник подрібнюємо, нарізаємо зелень.
- Смажимо цибулю на олії до золотистого кольору і додаємо: часник 1/2 частини, чорний перець, пекучий перець, хмелі-сунелі, коріандр, цукор. Обсмажуємо 2хв.та додаємо: томатну пасту, аджику, томатний сік (або 3 свіжих помідори) Тушкуємо все разом 5 хвилин.
- В киплячу квасолю додаємо засмажку, другу частину часнику — тушкуємо 5 хвилин.
- Потім знімаємо з вогню, додаємо зелень і товчемо 1/3 частину квасолі.