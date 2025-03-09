Приготовьте настоящее ароматное лобио: гости точно попросят добавку (видео)
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Ароматная фасоль с пряными специями и свежей зеленью
Лобио – это ароматное грузинское блюдо из фасоли, сочетающее простоту приготовления и глубокий вкус. В традиционном рецепте используется много специй, томаты и зелень, что делает блюдо насыщенным и пряным.
Лобио можно подавать горячим или охлажденным, с лавашем или свежими овощами, делая его универсальным вариантом для любого приема пищи. Рецептом этого блюда поделились авторы YouTube-канала "Кухня UA".
Ингредиенты:
- фасоль 500 г (3 стакана)
- лук 2 шт.
- чеснок 6 зубчиков
- томатная паста 1-2 ст.л
- аджика 1 ст.л
- томатный сок 250мл.
- соль 1 ч.л (в фасоль)
- черный перец 0,5 ч.л
- жгучий перец 0,5 ч.л
- хмели-сунели 1 ч.л
- кориандр 1 ч.л
- сахар 1 ч.л
- растительное масло 50 мл.
- кинза, петрушка 50 г
Способ приготовления:
- Фасоль замачиваем на 3-4 часа или на ночь. Отвариваем до полуготовности, около 40 минут и сливаем воду. Заливаем холодной водой, так чтобы вода была на 2 сантиметра выше фасоли. Добавляем 1 ч.л. соли и варим до готовности.
- Лук нарезаем кубиком, чеснок измельчаем, нарезаем зелень.
- Жарим лук на растительном масле до золотистого цвета и добавляем: чеснок 1/2 части, черный перец, жгучий перец, хмели-сунели, кориандр, сахар. Обжариваем 2 минуты и добавляем: томатную пасту, аджику, томатный сок (или 3 свежих помидора) Тушим все вместе 5 минут.
- В кипящую фасоль добавляем зажарку, вторую часть чеснока – тушим 5 минут.
- Затем снимаем с огня, добавляем зелень и толчем 1/3 часть фасоли.