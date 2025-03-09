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Приготовьте настоящее ароматное лобио: гости точно попросят добавку (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Грузинская классика на вашем столе
Грузинская классика на вашем столе. Фото Pinterest

Ароматная фасоль с пряными специями и свежей зеленью

Лобио – это ароматное грузинское блюдо из фасоли, сочетающее простоту приготовления и глубокий вкус. В традиционном рецепте используется много специй, томаты и зелень, что делает блюдо насыщенным и пряным.

Лобио можно подавать горячим или охлажденным, с лавашем или свежими овощами, делая его универсальным вариантом для любого приема пищи. Рецептом этого блюда поделились авторы YouTube-канала "Кухня UA".

Ингредиенты:

  • фасоль 500 г (3 стакана)
  • лук 2 шт.
  • чеснок 6 зубчиков
  • томатная паста 1-2 ст.л
  • аджика 1 ст.л
  • томатный сок 250мл.
  • соль 1 ч.л (в фасоль)
  • черный перец 0,5 ч.л
  • жгучий перец 0,5 ч.л
  • хмели-сунели 1 ч.л
  • кориандр 1 ч.л
  • сахар 1 ч.л
  • растительное масло 50 мл.
  • кинза, петрушка 50 г

Способ приготовления:

  1. Фасоль замачиваем на 3-4 часа или на ночь. Отвариваем до полуготовности, около 40 минут и сливаем воду. Заливаем холодной водой, так чтобы вода была на 2 сантиметра выше фасоли. Добавляем 1 ч.л. соли и варим до готовности.
  2. Лук нарезаем кубиком, чеснок измельчаем, нарезаем зелень.
  3. Жарим лук на растительном масле до золотистого цвета и добавляем: чеснок 1/2 части, черный перец, жгучий перец, хмели-сунели, кориандр, сахар. Обжариваем 2 минуты и добавляем: томатную пасту, аджику, томатный сок (или 3 свежих помидора) Тушим все вместе 5 минут.
  4. В кипящую фасоль добавляем зажарку, вторую часть чеснока – тушим 5 минут.
  5. Затем снимаем с огня, добавляем зелень и толчем 1/3 часть фасоли.
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#Рецепты #Фасоль #Лобио