Приготовьте настоящее ароматное лобио: гости точно попросят добавку (видео)

Ароматная фасоль с пряными специями и свежей зеленью

Лобио – это ароматное грузинское блюдо из фасоли, сочетающее простоту приготовления и глубокий вкус. В традиционном рецепте используется много специй, томаты и зелень, что делает блюдо насыщенным и пряным.

Лобио можно подавать горячим или охлажденным, с лавашем или свежими овощами, делая его универсальным вариантом для любого приема пищи. Рецептом этого блюда поделились авторы YouTube-канала "Кухня UA".

Ингредиенты:

фасоль 500 г (3 стакана)

лук 2 шт.

чеснок 6 зубчиков

томатная паста 1-2 ст.л

аджика 1 ст.л

томатный сок 250мл.

соль 1 ч.л (в фасоль)

черный перец 0,5 ч.л

жгучий перец 0,5 ч.л

хмели-сунели 1 ч.л

кориандр 1 ч.л

сахар 1 ч.л

растительное масло 50 мл.

кинза, петрушка 50 г

Способ приготовления: