Сирна запіканка без борошна та манки: як приготувати легкий та смачний десерт (відео)
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Простий рецепт на кожен день
Сирна запіканка – це класична страва, яка підходить і для сніданку, і для легкого десерту. Вона виходить ніжною, ароматною та корисною завдяки поєднанню кисломолочного сиру, фруктів і мінімальної кількості інгредієнтів. У цьому рецепті немає борошна, що робить запіканку більш повітряною та легкою.
Яблуко додає приємну соковитість, а журавлина – легку кислинку, яка чудово поєднується з ніжним сирним смаком. Приготування займає мінімум часу. Спробуйте приготувати запіканку за рецептом від блогерки zefirka_recipes. Впевнені, ви отримаєте чудовий домашній десерт.
Інгредієнти:
- 600 г сиру кисломолочного
- 3 шт. яєць
- 50 г крохмалю
- 4 ст. л цукру
- ванільний цукор
- 1 шт. яблуко
- журавлина сушена
Етапи приготування:
- До сиру додаємо цукор та ванільний цукор, яйця і добре збиваємо погружним блендером.
- Всипаємо крохмаль, додаємо натерте яблуко та журавлину.
- Викладаємо масу у змащену олією форму. Випікаємо приблизно 45 хвилин при 180 градусах.