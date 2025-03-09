Сирна запіканка без борошна та манки: як приготувати легкий та смачний десерт (відео)

Простий рецепт на кожен день

Сирна запіканка – це класична страва, яка підходить і для сніданку, і для легкого десерту. Вона виходить ніжною, ароматною та корисною завдяки поєднанню кисломолочного сиру, фруктів і мінімальної кількості інгредієнтів. У цьому рецепті немає борошна, що робить запіканку більш повітряною та легкою.

Яблуко додає приємну соковитість, а журавлина – легку кислинку, яка чудово поєднується з ніжним сирним смаком. Приготування займає мінімум часу. Спробуйте приготувати запіканку за рецептом від блогерки zefirka_recipes. Впевнені, ви отримаєте чудовий домашній десерт.

Інгредієнти:

600 г сиру кисломолочного

3 шт. яєць

50 г крохмалю

4 ст. л цукру

ванільний цукор

1 шт. яблуко

журавлина сушена

Етапи приготування: