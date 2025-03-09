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Сирна запіканка без борошна та манки: як приготувати легкий та смачний десерт (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ароматна запіканка
Ароматна запіканка. Фото Freepik

Простий рецепт на кожен день

Сирна запіканка – це класична страва, яка підходить і для сніданку, і для легкого десерту. Вона виходить ніжною, ароматною та корисною завдяки поєднанню кисломолочного сиру, фруктів і мінімальної кількості інгредієнтів. У цьому рецепті немає борошна, що робить запіканку більш повітряною та легкою.

Яблуко додає приємну соковитість, а журавлина – легку кислинку, яка чудово поєднується з ніжним сирним смаком. Приготування займає мінімум часу. Спробуйте приготувати запіканку за рецептом від блогерки zefirka_recipes. Впевнені, ви отримаєте чудовий домашній десерт.

Інгредієнти:

  • 600 г сиру кисломолочного
  • 3 шт. яєць
  • 50 г крохмалю
  • 4 ст. л цукру
  • ванільний цукор
  • 1 шт. яблуко
  • журавлина сушена

Етапи приготування:

  1. До сиру додаємо цукор та ванільний цукор, яйця і добре збиваємо погружним блендером.
  2. Всипаємо крохмаль, додаємо натерте яблуко та журавлину.
  3. Викладаємо масу у змащену олією форму. Випікаємо приблизно 45 хвилин при 180 градусах.
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#Десерти #Рецепти #Випічка #Запіканка