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Сырная запеканка без муки и манки: как приготовить легкий и вкусный десерт (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Ароматная запеканка
Ароматная запеканка. Фото Freepik

Простой рецепт на каждый день

Сырная запеканка – это классическое блюдо, подходящее и для завтрака, и для легкого десерта. Она получается нежной, ароматной и полезной благодаря сочетанию творога, фруктов и минимального количества ингредиентов. В этом рецепте нет муки, что делает запеканку более воздушной и легкой.

Яблоко придает приятную сочность, а клюква – легкую кислинку, которая прекрасно сочетается с нежным творожным вкусом. Приготовление занимает минимум времени. Попробуйте приготовить запеканку по рецепту от блогера zefirka_recipes. Уверены, вы получите отличный домашний десерт.

Ингредиенты:

  • 600 г сыра кисломолочного
  • 3 шт. яиц
  • 50 г крахмала
  • 4 ст. л сахара
  • ванильный сахар
  • 1 шт. яблоко
  • клюква сушеная

Этапы приготовления:

  1. В сыр добавляем сахар и ванильный сахар, яйца и хорошо взбиваем погружным блендером.
  2. Всыпаем крахмал, добавляем натертое яблоко и клюкву.
  3. Выкладываем массу в смазанную маслом форму. Выпекаем примерно 45 минут при 180 градусах.
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#Десерты #Рецепты #Выпечка #Запеканка