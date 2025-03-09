Сырная запеканка без муки и манки: как приготовить легкий и вкусный десерт (видео)

Простой рецепт на каждый день

Сырная запеканка – это классическое блюдо, подходящее и для завтрака, и для легкого десерта. Она получается нежной, ароматной и полезной благодаря сочетанию творога, фруктов и минимального количества ингредиентов. В этом рецепте нет муки, что делает запеканку более воздушной и легкой.

Яблоко придает приятную сочность, а клюква – легкую кислинку, которая прекрасно сочетается с нежным творожным вкусом. Приготовление занимает минимум времени. Попробуйте приготовить запеканку по рецепту от блогера zefirka_recipes. Уверены, вы получите отличный домашний десерт.

Ингредиенты:

600 г сыра кисломолочного

3 шт. яиц

50 г крахмала

4 ст. л сахара

ванильный сахар

1 шт. яблоко

клюква сушеная

Этапы приготовления: