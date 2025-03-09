Сырная запеканка без муки и манки: как приготовить легкий и вкусный десерт (видео)
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Простой рецепт на каждый день
Сырная запеканка – это классическое блюдо, подходящее и для завтрака, и для легкого десерта. Она получается нежной, ароматной и полезной благодаря сочетанию творога, фруктов и минимального количества ингредиентов. В этом рецепте нет муки, что делает запеканку более воздушной и легкой.
Яблоко придает приятную сочность, а клюква – легкую кислинку, которая прекрасно сочетается с нежным творожным вкусом. Приготовление занимает минимум времени. Попробуйте приготовить запеканку по рецепту от блогера zefirka_recipes. Уверены, вы получите отличный домашний десерт.
Ингредиенты:
- 600 г сыра кисломолочного
- 3 шт. яиц
- 50 г крахмала
- 4 ст. л сахара
- ванильный сахар
- 1 шт. яблоко
- клюква сушеная
Этапы приготовления:
- В сыр добавляем сахар и ванильный сахар, яйца и хорошо взбиваем погружным блендером.
- Всыпаем крахмал, добавляем натертое яблоко и клюкву.
- Выкладываем массу в смазанную маслом форму. Выпекаем примерно 45 минут при 180 градусах.