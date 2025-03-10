Таке ж смачне, як звичайне сало, але значно ефектніше: як його приготувати (відео)

Ефектна м'ясна закуска до святкового столу

Сало – це один із найпопулярніших продуктів української кухні, який чудово поєднується з багатьма стравами. Його часто подають до ароматного борщу, доповнюючи насичений смак гарячої страви. Але сало можна не лише нарізати шматочками – з нього готують справжні делікатеси.

Один із таких варіантів – рулет із сала. Ніжний, запашний, із пряними спеціями, він стане чудовою закускою на будь-якому столі. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna_sholkova_".

Як приготувати рулет з сала

Інгредієнти:

сало тонке – 1 кг;

сіль;

перець;

паприка;

часник – 1 гол.;

фарш – 300 г;

Спосіб приготування:

1.Сало зі сторони шкірки щедро натерти сіллю.

2.З іншої сторони зробити надрізи по всій довжині.

3.Натерти спеціями та подрібненим часником.

4.До фаршу додати сіль та перець. Ретельно перемішати.

5.Викласти тонким шаром фарш на сало та загорнути у щільний рулет. Перев’язати кулінарною ниткою.

6.Варити протягом 1,5 години при мінімальному кипінні.

7.Відправити на 20 хвилин у духовку при 180 градусах.