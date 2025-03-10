Такое же вкусное, как обычное сало, но гораздо эффектнее: как его приготовить (видео)
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Эффектная мясная закуска к праздничному столу
Сало – это один из самых популярных продуктов украинской кухни, прекрасно сочетающийся со многими блюдами. Его часто подают к ароматному борщу, дополняя насыщенный вкус горячего блюда. Но сало можно не только нарезать кусочками – из него готовят настоящие деликатесы.
Один из таких вариантов – рулет из сала. Нежный, душистый, с пряными специями он станет великолепной закуской на любом столе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna_sholkova_".
Как приготовить рулет из сала
Ингредиенты:
- сало тонкое – 1 кг;
- соль;
- перец;
- паприка;
- чеснок – 1 гол.;
- фарш – 300 г;
Способ приготовления:
1.Сало со стороны кожуры щедро натереть солью.
2.С другой стороны сделать надрезы по всей длине.
3.Натереть специями и измельченным чесноком.
4.К фаршу добавить соль и перец. Тщательно перемешать.
5.Выложить тонким слоем фарш на сало и завернуть в плотный рулет. Перевязать кулинарной нитью.
6. Варить в течение 1,5 часов при минимальном кипении.
7.Отправить на 20 минут в духовку при 180 градусах.