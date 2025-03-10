Такое же вкусное, как обычное сало, но гораздо эффектнее: как его приготовить (видео)

Эффектная мясная закуска к праздничному столу

Сало – это один из самых популярных продуктов украинской кухни, прекрасно сочетающийся со многими блюдами. Его часто подают к ароматному борщу, дополняя насыщенный вкус горячего блюда. Но сало можно не только нарезать кусочками – из него готовят настоящие деликатесы.

Один из таких вариантов – рулет из сала. Нежный, душистый, с пряными специями он станет великолепной закуской на любом столе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna_sholkova_".

Как приготовить рулет из сала

Ингредиенты:

сало тонкое – 1 кг;

соль;

перец;

паприка;

чеснок – 1 гол.;

фарш – 300 г;

Способ приготовления:

1.Сало со стороны кожуры щедро натереть солью.

2.С другой стороны сделать надрезы по всей длине.

3.Натереть специями и измельченным чесноком.

4.К фаршу добавить соль и перец. Тщательно перемешать.

5.Выложить тонким слоем фарш на сало и завернуть в плотный рулет. Перевязать кулинарной нитью.

6. Варить в течение 1,5 часов при минимальном кипении.

7.Отправить на 20 минут в духовку при 180 градусах.