Укр

Такое же вкусное, как обычное сало, но гораздо эффектнее: как его приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рулет получается нежным, сочным, насыщенным
Рулет получается нежным, сочным, насыщенным. Фото instagram.com

Эффектная мясная закуска к праздничному столу

Сало – это один из самых популярных продуктов украинской кухни, прекрасно сочетающийся со многими блюдами. Его часто подают к ароматному борщу, дополняя насыщенный вкус горячего блюда. Но сало можно не только нарезать кусочками – из него готовят настоящие деликатесы.

Один из таких вариантов – рулет из сала. Нежный, душистый, с пряными специями он станет великолепной закуской на любом столе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna_sholkova_".

Как приготовить рулет из сала

Ингредиенты:

  • сало тонкое – 1 кг;
  • соль;
  • перец;
  • паприка;
  • чеснок – 1 гол.;
  • фарш – 300 г;

Способ приготовления:

1.Сало со стороны кожуры щедро натереть солью.

2.С другой стороны сделать надрезы по всей длине.

3.Натереть специями и измельченным чесноком.

4.К фаршу добавить соль и перец. Тщательно перемешать.

5.Выложить тонким слоем фарш на сало и завернуть в плотный рулет. Перевязать кулинарной нитью.

6. Варить в течение 1,5 часов при минимальном кипении.

7.Отправить на 20 минут в духовку при 180 градусах.

Теги:
#Сало #Закуска #Готовим дома