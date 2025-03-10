Вийде не гірше, ніж м'ясо: що додати до квасолі під час приготування (відео)

Таку квасолю можна подавати як самостійну страву або як гарнір

Квасоля з грибами – це ситна, ароматна та корисна страва, яка чудово підходить як для повсякденного меню, так і для святкового столу. Квасоля багата на білок, тому вона робить страву поживною, а гриби додають насиченого смаку й апетитного аромату.

У багатьох кухнях світу існують варіації страв із квасолею – наприклад, у грузинській кухні популярне лобіо, яке готують із квасолі з пряними спеціями та зеленню. Сьогодні ж ми пропонуємо простий, але дуже смачний рецепт квасолі з грибами, який неодмінно сподобається всім. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати квасолю з грибами

Інгредієнти:

гриби – 500 г;

квасоля консервована – 450 г;

цибуля – 2 шт.;

сметана жирна – 2-3 ст. л.;

соус томатний – 2 ст. л.;

масло вершкове – 70 г;

сіль;

перець;

Спосіб приготування:

1.В глибокій каструлі обсмажити цибулю, додати гриби та смажити до готовності грибів.

2.Додати консервовану або попередньо відварену квасолю, тушкувати на маленькому вогні ще декілька хвилин.

3.Тим часом для соусу обсмажити цибулю, додати сметану і томатний соус, перемішати та залити до квасолі з грибами.

4. Додати масло, спеції за смаком, перемішати та подати до столу.