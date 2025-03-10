Получится не хуже мяса: что добавить к фасоли во время приготовления (видео)

Такую фасоль можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир

Фасоль с грибами – это сытное, ароматное и полезное блюдо, которое отлично подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Фасоль богата белоком, поэтому она делает блюдо питательным, а грибы придают насыщенный вкус и аппетитный аромат.

Во многих кухнях мира существуют вариации блюд с фасолью – например, в грузинской кухне популярно лобио, которое готовят из фасоли с пряными специями и зеленью. Сегодня же мы предлагаем простой, но вкуснейший рецепт фасоли с грибами, который непременно понравится всем. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "vistovska_cooking".

Как приготовить фасоль с грибами

Ингредиенты:

грибы – 500 г;

фасоль консервированная – 450 г;

лук – 2 шт.;

сметана жирная – 2-3 ст. л.;

соус томатный – 2 ст. л.;

масло сливочное – 70 г;

соль;

перец;

Способ приготовления:

1.В глубокой кастрюле обжарить лук, добавить грибы и жарить до готовности грибов.

2.Добавить консервированную или предварительно отварную фасоль, тушить на маленьком огне еще несколько минут.

3.Между тем для соуса обжарить лук, добавить сметану и томатный соус, перемешать и залить в фасоль с грибами.

4. Добавить масло, специи по вкусу, перемешать и подать на стол.