Такой салат из фиолетовой капусты вы еще не пробовали: что к нему добавить (видео)
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Быстро и вкусно, витаминно и питательно
Фиолетовая капуста – это не только полезный, но и очень яркий овощ, который придает блюдам аппетитный вид и приятную хрусткость. Многие привыкли к классическому салату из этой капусты, заправленному маслом, однако сегодня мы предлагаем более оригинальный вариант.
Сочетание сочного яблока, ароматного бородинского хлеба и пикантной заправки делает этот салат особенным. Он не только вкусен, но и идеально сбалансирован по текстуре и вкусу. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить салат из фиолетовой капусты и бородинского хлеба
Ингредиенты:
- синяя капуста – 350 г;
- яблоко – 1 шт.;
- бородинский хлеб – 100 г;
Ингредиенты для заправки:
- йогурт – 3 ст. л.;
- майонез – 1 ст. л.;
- чеснок – 1 зубчик;
- сок лимона – 1/2 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- укроп измельченный – 2 ст. л.;
- масло – 30 мл;
Способ приготовления:
1.Капусту тонко нашинковать и размять руками, чтобы она стала более мягкой и пустила сок.
2.Хлеб нарезать на небольшие кубики, полить растительным маслом.
3.Поставить в духовку или поджарить на сковороде.
4.Яблоко очистить и нарезать на небольшие кубики.
5.Смешать все ингредиенты для заправки и вылить в капусту.
6.Добавить яблоко и перед подачей сухарики.