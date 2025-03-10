Такой салат из фиолетовой капусты вы еще не пробовали: что к нему добавить (видео)

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Фиолетовая капуста – это не только полезный, но и очень яркий овощ, который придает блюдам аппетитный вид и приятную хрусткость. Многие привыкли к классическому салату из этой капусты, заправленному маслом, однако сегодня мы предлагаем более оригинальный вариант.

Сочетание сочного яблока, ароматного бородинского хлеба и пикантной заправки делает этот салат особенным. Он не только вкусен, но и идеально сбалансирован по текстуре и вкусу. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить салат из фиолетовой капусты и бородинского хлеба

Ингредиенты:

синяя капуста – 350 г;

яблоко – 1 шт.;

бородинский хлеб – 100 г;

Ингредиенты для заправки:

йогурт – 3 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

чеснок – 1 зубчик;

сок лимона – 1/2 шт.;

соль, перец – по вкусу;

укроп измельченный – 2 ст. л.;

масло – 30 мл;

Способ приготовления:

1.Капусту тонко нашинковать и размять руками, чтобы она стала более мягкой и пустила сок.

2.Хлеб нарезать на небольшие кубики, полить растительным маслом.

3.Поставить в духовку или поджарить на сковороде.

4.Яблоко очистить и нарезать на небольшие кубики.

5.Смешать все ингредиенты для заправки и вылить в капусту.

6.Добавить яблоко и перед подачей сухарики.