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До сніданку чи на перекус: така намазка з авокадо виходить смачною та поживною (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Швидка, яскрава та смачна закуска
Швидка, яскрава та смачна закуска. Фото instagram.com

Готується швидко та просто

Авокадо — це не лише смачний і поживний фрукт, а й універсальний інгредієнт для різноманітних страв. Його ніжна текстура та кремовий смак роблять авокадо ідеальним для приготування намазок, салатів, а також різноманітних десертів.

Сьогодні ми поділимося рецептом смачної намазки з авокадо, яка стане чудовим доповненням до хліба, тостів чи овочів. Цей легкий і корисний варіант дозволяє насолоджуватись здоровим перекусом, а також чудово підходить для тих, хто хоче додати до свого раціону більше корисних жирів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummakers".

Як приготувати намазку з авокадо

Інгредієнти:

  • 3 шматки цільнозернового хліба;
  • 4 яйця;
  • 100 г тунця;
  • 1/2 авокадо;
  • йогурт;
  • сіль — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Розім'яти виделкою яйця з тунцем та авокадо.

2.Додати йогурт, сік лимона, спеції.

3.Хліб підсмажити, викласти зверху намазку.

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#Авокадо #Готуємо вдома #намазка