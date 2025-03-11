До сніданку чи на перекус: така намазка з авокадо виходить смачною та поживною (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Готується швидко та просто
Авокадо — це не лише смачний і поживний фрукт, а й універсальний інгредієнт для різноманітних страв. Його ніжна текстура та кремовий смак роблять авокадо ідеальним для приготування намазок, салатів, а також різноманітних десертів.
Сьогодні ми поділимося рецептом смачної намазки з авокадо, яка стане чудовим доповненням до хліба, тостів чи овочів. Цей легкий і корисний варіант дозволяє насолоджуватись здоровим перекусом, а також чудово підходить для тих, хто хоче додати до свого раціону більше корисних жирів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummakers".
Як приготувати намазку з авокадо
Інгредієнти:
- 3 шматки цільнозернового хліба;
- 4 яйця;
- 100 г тунця;
- 1/2 авокадо;
- йогурт;
- сіль — за смаком;
Спосіб приготування:
1.Розім'яти виделкою яйця з тунцем та авокадо.
2.Додати йогурт, сік лимона, спеції.
3.Хліб підсмажити, викласти зверху намазку.