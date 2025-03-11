До сніданку чи на перекус: така намазка з авокадо виходить смачною та поживною (відео)

Готується швидко та просто

Авокадо — це не лише смачний і поживний фрукт, а й універсальний інгредієнт для різноманітних страв. Його ніжна текстура та кремовий смак роблять авокадо ідеальним для приготування намазок, салатів, а також різноманітних десертів.

Сьогодні ми поділимося рецептом смачної намазки з авокадо, яка стане чудовим доповненням до хліба, тостів чи овочів. Цей легкий і корисний варіант дозволяє насолоджуватись здоровим перекусом, а також чудово підходить для тих, хто хоче додати до свого раціону більше корисних жирів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummakers".

Як приготувати намазку з авокадо

Інгредієнти:

3 шматки цільнозернового хліба;

4 яйця;

100 г тунця;

1/2 авокадо;

йогурт;

сіль — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Розім'яти виделкою яйця з тунцем та авокадо.

2.Додати йогурт, сік лимона, спеції.

3.Хліб підсмажити, викласти зверху намазку.