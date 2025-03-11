К завтраку или на перекус: такая намазка из авокадо получается вкусной и питательной (видео)
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Готовится быстро и просто
Авокадо – это не только вкусный и питательный фрукт, но и универсальный ингредиент для блюд. Его нежная текстура и кремовый вкус делают авокадо идеальным для приготовления намазок, салатов и разнообразных десертов.
Сегодня мы поделимся рецептом вкусной намазки из авокадо, которая станет отличным дополнением к хлебу, тостам или овощам. Этот легкий и полезный вариант позволяет наслаждаться здоровым перекусом, а также отлично подходит для тех, кто хочет добавить в свой рацион больше полезных жиров. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummakers".
Как приготовить намазку из авокадо
Ингредиенты:
- 3 куска цельнозернового хлеба;
- 4 яйца;
- 100 г тунца;
- 1/2 авокадо;
- йогурт;
- соль – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Размять вилкой яйца с тунцом и авокадо.
2.Добавить йогурт, сок лимона, специи.
3.Хлеб поджарить, выложить сверху намазку.