К завтраку или на перекус: такая намазка из авокадо получается вкусной и питательной (видео)

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Авокадо – это не только вкусный и питательный фрукт, но и универсальный ингредиент для блюд. Его нежная текстура и кремовый вкус делают авокадо идеальным для приготовления намазок, салатов и разнообразных десертов.

Сегодня мы поделимся рецептом вкусной намазки из авокадо, которая станет отличным дополнением к хлебу, тостам или овощам. Этот легкий и полезный вариант позволяет наслаждаться здоровым перекусом, а также отлично подходит для тех, кто хочет добавить в свой рацион больше полезных жиров. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummakers".

Как приготовить намазку из авокадо

Ингредиенты:

3 куска цельнозернового хлеба;

4 яйца;

100 г тунца;

1/2 авокадо;

йогурт;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Размять вилкой яйца с тунцом и авокадо.

2.Добавить йогурт, сок лимона, специи.

3.Хлеб поджарить, выложить сверху намазку.