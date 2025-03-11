Всього один інгредієнт зробить омлет пухким та апетитним: що до нього додати (відео)

Готується просто і швидко, а виходить ситним і неймовірно апетитним

Яйця — універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати безліч смачних страв: класичну яєчню, яйця-пашот, запіканки або навіть салати. Однак особливу популярність має омлет, який можна зробити ще й пухким і ніжним.

Пухкий омлет — це ідеальна страва для сніданку або легкого перекусу, що дасть вам енергію на весь день. Сьогодні ми поділимося рецептом омлету, який обов’язково порадує вас своєю текстурою та смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lamer.ua".

Як приготувати пухкий омлет

Інгредієнти:

яйця — 4 штуки;

молоко — 230 г;

сирна сіль — за смаком;

улюблені спеції — за смаком;

масло ГХІ — 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.У глибокій мисці змішати яйця та молоко в рівних пропорціях.

2.Додати улюблені спеції та сирну сіль.

3.Для ніжності та вершкового смаку додати ложку масла ГХІ.

4.Форму для випікання змастити маслом ГХІ та вилити в неї яєчну суміш.

5.Поставити форму у сковорідку, налити в неї окріп (щоб вода доходила приблизно до половини форми).

6.Накрити кришкою та готувати на слабкому вогні 12 хвилин.