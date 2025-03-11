Всього один інгредієнт зробить омлет пухким та апетитним: що до нього додати (відео)
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Готується просто і швидко, а виходить ситним і неймовірно апетитним
Яйця — універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати безліч смачних страв: класичну яєчню, яйця-пашот, запіканки або навіть салати. Однак особливу популярність має омлет, який можна зробити ще й пухким і ніжним.
Пухкий омлет — це ідеальна страва для сніданку або легкого перекусу, що дасть вам енергію на весь день. Сьогодні ми поділимося рецептом омлету, який обов’язково порадує вас своєю текстурою та смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lamer.ua".
Як приготувати пухкий омлет
Інгредієнти:
- яйця — 4 штуки;
- молоко — 230 г;
- сирна сіль — за смаком;
- улюблені спеції — за смаком;
- масло ГХІ — 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.У глибокій мисці змішати яйця та молоко в рівних пропорціях.
2.Додати улюблені спеції та сирну сіль.
3.Для ніжності та вершкового смаку додати ложку масла ГХІ.
4.Форму для випікання змастити маслом ГХІ та вилити в неї яєчну суміш.
5.Поставити форму у сковорідку, налити в неї окріп (щоб вода доходила приблизно до половини форми).
6.Накрити кришкою та готувати на слабкому вогні 12 хвилин.