Всего один ингредиент сделает омлет пышным и аппетитным: что к нему добавить (видео)
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Готовится просто и быстро, а получается сытным и невероятно аппетитным
Яйца – универсальный ингредиент, из которого можно приготовить множество вкусных блюд: классическую яичницу, яйца-пашот, запеканки или даже салаты. Однако особую популярность имеет омлет, который можно сделать еще пышным и нежным.
Пышный омлет – это идеальное блюдо для завтрака или легкого перекуса, которое даст вам энергию на весь день. Сегодня мы поделимся рецептом омлета, который порадует вас своей текстурой и вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lamer.ua".
Как приготовить пышный омлет
Ингредиенты:
- яйца – 4 штуки;
- молоко — 230 г;
- сырная соль – по вкусу;
- любимые специи – по вкусу;
- масло ГХИ — 1 ст. л.;
Способ приготовления:
1.В глубокой миске смешать яйца и молоко в равных пропорциях.
2.Добавить любимые специи и сырную соль.
3.Для нежности и сливочного вкуса добавить ложку масла ГХИ.
4.Форму для выпечки смазать маслом ГХИ и вылить в нее яичную смесь.
5.Поставить форму в сковороду, налить в нее кипяток (чтобы вода доходила примерно до половины формы).
6.Накрыть крышкой и готовить на слабом огне 12 минут.