Всего один ингредиент сделает омлет пышным и аппетитным: что к нему добавить (видео)

Готовится просто и быстро, а получается сытным и невероятно аппетитным

Яйца – универсальный ингредиент, из которого можно приготовить множество вкусных блюд: классическую яичницу, яйца-пашот, запеканки или даже салаты. Однако особую популярность имеет омлет, который можно сделать еще пышным и нежным.

Пышный омлет – это идеальное блюдо для завтрака или легкого перекуса, которое даст вам энергию на весь день. Сегодня мы поделимся рецептом омлета, который порадует вас своей текстурой и вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lamer.ua".

Как приготовить пышный омлет

Ингредиенты:

яйца – 4 штуки;

молоко — 230 г;

сырная соль – по вкусу;

любимые специи – по вкусу;

масло ГХИ — 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.В глубокой миске смешать яйца и молоко в равных пропорциях.

2.Добавить любимые специи и сырную соль.

3.Для нежности и сливочного вкуса добавить ложку масла ГХИ.

4.Форму для выпечки смазать маслом ГХИ и вылить в нее яичную смесь.

5.Поставить форму в сковороду, налить в нее кипяток (чтобы вода доходила примерно до половины формы).

6.Накрыть крышкой и готовить на слабом огне 12 минут.