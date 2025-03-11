Можна їсти уже за добу: як смачно замаринувати капусту (відео)
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Приготує навіть новачок
Капуста — універсальний овоч, який є основою багатьох страв. Її використовують у борщі, салатах, голубцях, пирогах та навіть запіканках. Один із найпростіших і найсмачніших способів приготування капусти — це маринування.
Завдяки цьому вона набуває особливого хрумкого смаку та аромату, зберігаючи свої корисні властивості. Сьогодні ми поділимося рецептом швидкої маринованої капусти, яка стане чудовою закускою або доповненням до будь-якої страви. А опублікували його на Instagram-сторінці "danilchenko_77".
Як смачно замаринувати капусту
Інгредієнти на банку 3 л:
- капуста — 2 кг;
- морква — 2 шт.;
- перець солодкий — 2 шт.;
- часник — 3 зуб.;
Маринад:
- вода — 1 л;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- цукор — 5 ст. л.;
- олія — 100 мл;
- оцет — 100 мл;
- лавровий лист — 2 шт.;
- перець горошком — 10 шт.
Спосіб приготування:
1.Капусту дрібно нашаткувати.
2.Моркву натерти на великій тертці.
3.Перець та часник дрібно нарізати.
4.Все гарненько перемішати у ємності та втрамбувати у банку.
5.Для маринаду все з’єднати та довести до кипіння, після охолодження залити капусту і закрити кришкою.
6.Через 24 години можна смакувати.