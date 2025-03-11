Можна їсти уже за добу: як смачно замаринувати капусту (відео)

Приготує навіть новачок

Капуста — універсальний овоч, який є основою багатьох страв. Її використовують у борщі, салатах, голубцях, пирогах та навіть запіканках. Один із найпростіших і найсмачніших способів приготування капусти — це маринування.

Завдяки цьому вона набуває особливого хрумкого смаку та аромату, зберігаючи свої корисні властивості. Сьогодні ми поділимося рецептом швидкої маринованої капусти, яка стане чудовою закускою або доповненням до будь-якої страви. А опублікували його на Instagram-сторінці "danilchenko_77".

Як смачно замаринувати капусту

Інгредієнти на банку 3 л:

капуста — 2 кг;

морква — 2 шт.;

перець солодкий — 2 шт.;

часник — 3 зуб.;

Маринад:

вода — 1 л;

сіль — 1,5 ст. л.;

цукор — 5 ст. л.;

олія — 100 мл;

оцет — 100 мл;

лавровий лист — 2 шт.;

перець горошком — 10 шт.

Спосіб приготування:

1.Капусту дрібно нашаткувати.

2.Моркву натерти на великій тертці.

3.Перець та часник дрібно нарізати.

4.Все гарненько перемішати у ємності та втрамбувати у банку.

5.Для маринаду все з’єднати та довести до кипіння, після охолодження залити капусту і закрити кришкою.

6.Через 24 години можна смакувати.