Можно есть уже через сутки: как вкусно замариновать капусту (видео)
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Приготовит даже новичок
Капуста – универсальный овощ, являющийся основой многих блюд. Ее используют в борще, салатах, голубцах, пирогах и даже запеканках. Один из самых простых и вкусных способов приготовления капусты – это маринование.
Благодаря этому она приобретает особый хрустящий вкус и аромат, сохраняя свои полезные свойства. Сегодня мы поделимся рецептом быстрой маринованой капусты, которая станет великолепной закуской или дополнением к любому блюду. А опубликовали его на Instagram-странице"danilchenko_77".
Как вкусно замариновать капусту
Ингредиенты на банке 3 л:
- капуста — 2 кг;
- морковь — 2 шт.;
- перец сладкий – 2 шт.;
- чеснок — 3 зуб.;
Маринад:
- вода – 1 л;
- соль — 1,5 ст. л.;
- сахар – 5 ст. л.;
- масло – 100 мл;
- уксус — 100 мл;
- лавровый лист – 2 шт.;
- перец горошком – 10 шт.
Способ приготовления:
1.Капусту мелко нашинковать.
2.Моркву натереть на большой терке.
3.Перец и чеснок мелко нарезать.
4.Все хорошо перемешать в емкости и втрамбовать в банке.
5.Для маринада все соединить и довести до кипения, после охлаждения залить капусту и закрыть крышкой.
6. Через 24 часа можно смаковать.