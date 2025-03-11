Можно есть уже через сутки: как вкусно замариновать капусту (видео)

Приготовит даже новичок

Капуста – универсальный овощ, являющийся основой многих блюд. Ее используют в борще, салатах, голубцах, пирогах и даже запеканках. Один из самых простых и вкусных способов приготовления капусты – это маринование.

Благодаря этому она приобретает особый хрустящий вкус и аромат, сохраняя свои полезные свойства. Сегодня мы поделимся рецептом быстрой маринованой капусты, которая станет великолепной закуской или дополнением к любому блюду. А опубликовали его на Instagram-странице"danilchenko_77".

Как вкусно замариновать капусту

Ингредиенты на банке 3 л:

капуста — 2 кг;

морковь — 2 шт.;

перец сладкий – 2 шт.;

чеснок — 3 зуб.;

Маринад:

вода – 1 л;

соль — 1,5 ст. л.;

сахар – 5 ст. л.;

масло – 100 мл;

уксус — 100 мл;

лавровый лист – 2 шт.;

перец горошком – 10 шт.

Способ приготовления:

1.Капусту мелко нашинковать.

2.Моркву натереть на большой терке.

3.Перец и чеснок мелко нарезать.

4.Все хорошо перемешать в емкости и втрамбовать в банке.

5.Для маринада все соединить и довести до кипения, после охлаждения залить капусту и закрыть крышкой.

6. Через 24 часа можно смаковать.