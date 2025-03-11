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Ніхто й не здогадається, що в тарілках нема м'яса: як приготувати квасолю з грибами (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Ідея для ситної вечері Новина оновлена 11 березня 2025, 22:40
Ідея для ситної вечері. Фото скріншот Instagram

Готується дуже швидко

Квасоля з грибами в соусі — це проста, але ситна страва, яка чудово поєднує ніжну текстуру грибів, насиченість квасолі та м'який вершковий соус. Вона добре смакує як у гарячому вигляді, так і після того, як трохи настоїться. Мінімум зусиль — і ви отримаєте ароматну, домашню страву, яка підійде і для буденного обіду, і для неспішної вечері.

Рецептом поділилась блогерка vistovska_cooking.

Інгредієнти:

  • гриби 500 г
  • консервована квасоля 450 г
  • цибуля 2 шт
  • сметана жирна 2-3 ст.л
  • томатний соус 2 ст.л
  • масло 70 г
  • сіль, перець на смак

Етапи приготування:

  1. В глибокій каструлі обсмажуємо цибулю, додаємо гриби й смажимо до готовності грибів.
  2. Додаємо консервовану або попередньо відварену квасолю, тушкуємо на маленькому вогні ще пару хв. Тим часом для соусу обсмажуємо цибулю, додаємо сметану і томатний соус, перемішуємо і заливаємо до квасолі з грибами.
  3. Додаємо масло, спеції на смак і гарненько перемішуємо.
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#Рецепти #Гриби #Квасоля