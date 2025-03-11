Ніхто й не здогадається, що в тарілках нема м'яса: як приготувати квасолю з грибами (відео)
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Готується дуже швидко
Квасоля з грибами в соусі — це проста, але ситна страва, яка чудово поєднує ніжну текстуру грибів, насиченість квасолі та м'який вершковий соус. Вона добре смакує як у гарячому вигляді, так і після того, як трохи настоїться. Мінімум зусиль — і ви отримаєте ароматну, домашню страву, яка підійде і для буденного обіду, і для неспішної вечері.
Рецептом поділилась блогерка vistovska_cooking.
Інгредієнти:
- гриби 500 г
- консервована квасоля 450 г
- цибуля 2 шт
- сметана жирна 2-3 ст.л
- томатний соус 2 ст.л
- масло 70 г
- сіль, перець на смак
Етапи приготування:
- В глибокій каструлі обсмажуємо цибулю, додаємо гриби й смажимо до готовності грибів.
- Додаємо консервовану або попередньо відварену квасолю, тушкуємо на маленькому вогні ще пару хв. Тим часом для соусу обсмажуємо цибулю, додаємо сметану і томатний соус, перемішуємо і заливаємо до квасолі з грибами.
- Додаємо масло, спеції на смак і гарненько перемішуємо.