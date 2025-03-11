Ніхто й не здогадається, що в тарілках нема м'яса: як приготувати квасолю з грибами (відео)

Готується дуже швидко

Квасоля з грибами в соусі — це проста, але ситна страва, яка чудово поєднує ніжну текстуру грибів, насиченість квасолі та м'який вершковий соус. Вона добре смакує як у гарячому вигляді, так і після того, як трохи настоїться. Мінімум зусиль — і ви отримаєте ароматну, домашню страву, яка підійде і для буденного обіду, і для неспішної вечері.

Рецептом поділилась блогерка vistovska_cooking.

Інгредієнти:

гриби 500 г

консервована квасоля 450 г

цибуля 2 шт

сметана жирна 2-3 ст.л

томатний соус 2 ст.л

масло 70 г

сіль, перець на смак

Етапи приготування: