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Никто и не догадается, что в тарелках нет мяса: как приготовить фасоль с грибами (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Идея для сытного ужина Новость обновлена 11 марта 2025, 22:40
Идея для сытного ужина. Фото скриншот Instagram

Готовится очень быстро

Фасоль с грибами в соусе – это простое, но сытное блюдо, которое сочетает в себе нежную текстуру грибов, насыщенность фасоли и мягкий сливочный соус. Это блюдо одинаково вкусное как в горячем виде, так и после того, как немного настоится. Минимум усилий – и вы получите ароматное, домашнее блюдо, которое подойдет и для повседневного обеда, и для неспешного ужина.

Рецептом поделилась блогерша vistovska_cooking.

Ингредиенты:

  • грибы 500 г
  • консервированная фасоль 450 г
  • лук 2 шт
  • сметана жирная 2-3 ст.л
  • томатный соус 2 ст.л
  • масло 70 г
  • соль, перец по вкусу

Этапы приготовления:

  1. В глубокой кастрюле обжариваем лук, добавляем грибы и жарим до готовности грибов.
  2. Добавляем консервированную или предварительно отваренную фасоль, тушим на маленьком огне еще пару минут. Тем временем для соуса обжариваем лук, добавляем сметану и томатный соус, перемешиваем и заливаем в фасоль с грибами.
  3. Добавляем масло, специи по вкусу и хорошенько перемешиваем.
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#Рецепты #Грибы #Фасоль