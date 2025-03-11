Никто и не догадается, что в тарелках нет мяса: как приготовить фасоль с грибами (видео)

Готовится очень быстро

Фасоль с грибами в соусе – это простое, но сытное блюдо, которое сочетает в себе нежную текстуру грибов, насыщенность фасоли и мягкий сливочный соус. Это блюдо одинаково вкусное как в горячем виде, так и после того, как немного настоится. Минимум усилий – и вы получите ароматное, домашнее блюдо, которое подойдет и для повседневного обеда, и для неспешного ужина.

Рецептом поделилась блогерша vistovska_cooking.

Ингредиенты:

грибы 500 г

консервированная фасоль 450 г

лук 2 шт

сметана жирная 2-3 ст.л

томатный соус 2 ст.л

масло 70 г

соль, перец по вкусу

Этапы приготовления: