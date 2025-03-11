Никто и не догадается, что в тарелках нет мяса: как приготовить фасоль с грибами (видео)
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Готовится очень быстро
Фасоль с грибами в соусе – это простое, но сытное блюдо, которое сочетает в себе нежную текстуру грибов, насыщенность фасоли и мягкий сливочный соус. Это блюдо одинаково вкусное как в горячем виде, так и после того, как немного настоится. Минимум усилий – и вы получите ароматное, домашнее блюдо, которое подойдет и для повседневного обеда, и для неспешного ужина.
Рецептом поделилась блогерша vistovska_cooking.
Ингредиенты:
- грибы 500 г
- консервированная фасоль 450 г
- лук 2 шт
- сметана жирная 2-3 ст.л
- томатный соус 2 ст.л
- масло 70 г
- соль, перец по вкусу
Этапы приготовления:
- В глубокой кастрюле обжариваем лук, добавляем грибы и жарим до готовности грибов.
- Добавляем консервированную или предварительно отваренную фасоль, тушим на маленьком огне еще пару минут. Тем временем для соуса обжариваем лук, добавляем сметану и томатный соус, перемешиваем и заливаем в фасоль с грибами.
- Добавляем масло, специи по вкусу и хорошенько перемешиваем.