Від такого чизкейку близькі очманіють: як його приготувати з лососем (відео)

На свято чи кожен день

Чизкейк зазвичай асоціюється з ніжною солодкою випічкою, яка підкорює серця вершковим смаком і легкістю. Але хто сказав, що цей десерт не може мати незвичайну, пікантну варіацію?

Сьогодні ми пропонуємо вам оригінальний варіант чизкейка – з лососем та шпинатом. Ця страва поєднує ніжність сирної основи, солонуватий смак риби та свіжі нотки зелені, створюючи витончену закуску, яка ідеально пасуватиме до святкового столу або стане особливим частуванням для близьких. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tania_desert".

Як приготувати солоний чизкейк з лососем

Інгредієнти для основи:

солоний крекер – 250 г;

свіжий шпинат – 75 г;

оливкова олія – 20 мл;

вершкове масло – 75 г;

Інгредієнти для начинки:

крем-сир "Філадельфія" – 500 г;

кріп – пучок;

огірок – 1 шт.;

крабові палички – 200 г;

слабосолоний лосось – 200 г;

Спосіб приготування:

1.Для основи крекер, шпинат та олію подрібнити у блендері до стану крихти.

2.Додати розтоплене вершкове масло і перемішати.

3.Покласти у розʼємну форму з пергаментом і за допомогою склянки сформувати бортики, а потім дно.

4.Прибрати у холодильник, поки готуватимемо начинку.

5.Для начинки до крем-сиру додати нарізані кріп та огірок без шкірки, розділені на волокна крабові палички та нарізаний лосось.

6.Ретельно перемішати і викласти у форму.

7.Накрити харчовою плівкою і прибрати в холодильник на декілька годин або на ніч.

8.Прикрасити листям салату.