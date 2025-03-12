От такого чизкейка близкие ошалеют: как его приготовить с лососем (видео)
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На праздник или каждый день
Чизкейк обычно ассоциируется с нежной сладкой выпечкой, покоряющей сердца сливочным вкусом и легкостью. Но кто сказал, что этот десерт не может обладать необычной, пикантной вариацией?
Сегодня мы предлагаем вам оригинальный вариант чизкейка – с лососем и шпинатом. Это блюдо сочетает нежность сырной основы, солоноватый вкус рыбы и свежие нотки зелени, создавая изящную закуску, которая будет идеально подходить к праздничному столу или станет особым угощением для близких. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tania_desert".
Как приготовить соленый чизкейк с лососем
Ингредиенты для основания:
- соленый крекер – 250 г;
- свежий шпинат – 75 г;
- оливковое масло – 20 мл;
- сливочное масло – 75 г;
Ингредиенты для начинки:
- крем-сыр "Филадельфия" – 500 г;
- укроп – пучок;
- огурец – 1 шт.;
- крабовые палочки – 200 г;
- слабосоленый лосось – 200 г;
Способ приготовления:
1.Для основания крекер, шпинат и масло измельчить в блендере до состояния крошки.
2.Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.
3.Положить в разъемную форму с пергаментом и с помощью стакана сформировать бортики, а затем дно.
4.Убрать в холодильник, пока готовится начинку.
5.Для начинки к крем-сыру добавить нарезанные укроп и огурец без кожуры, разделенные на волокна крабовые палочки и нарезанный лосось.
6.Тщательно перемешать и выложить в форму.
7.Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.
8.Украсить листьями салата.