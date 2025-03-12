От такого чизкейка близкие ошалеют: как его приготовить с лососем (видео)

На праздник или каждый день

Чизкейк обычно ассоциируется с нежной сладкой выпечкой, покоряющей сердца сливочным вкусом и легкостью. Но кто сказал, что этот десерт не может обладать необычной, пикантной вариацией?

Сегодня мы предлагаем вам оригинальный вариант чизкейка – с лососем и шпинатом. Это блюдо сочетает нежность сырной основы, солоноватый вкус рыбы и свежие нотки зелени, создавая изящную закуску, которая будет идеально подходить к праздничному столу или станет особым угощением для близких. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tania_desert".

Как приготовить соленый чизкейк с лососем

Ингредиенты для основания:

соленый крекер – 250 г;

свежий шпинат – 75 г;

оливковое масло – 20 мл;

сливочное масло – 75 г;

Ингредиенты для начинки:

крем-сыр "Филадельфия" – 500 г;

укроп – пучок;

огурец – 1 шт.;

крабовые палочки – 200 г;

слабосоленый лосось – 200 г;

Способ приготовления:

1.Для основания крекер, шпинат и масло измельчить в блендере до состояния крошки.

2.Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.

3.Положить в разъемную форму с пергаментом и с помощью стакана сформировать бортики, а затем дно.

4.Убрать в холодильник, пока готовится начинку.

5.Для начинки к крем-сыру добавить нарезанные укроп и огурец без кожуры, разделенные на волокна крабовые палочки и нарезанный лосось.

6.Тщательно перемешать и выложить в форму.

7.Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.

8.Украсить листьями салата.