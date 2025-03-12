Не рецепт, а шедевр: картопляна запіканка з сиром та м’ясною начинкою на сковороді (відео)

Дуже апетитна та смачна страва

З картоплі та фаршу можна приготувати зрази або деруни. А ще ситну запіканку. Цей рецепт дозволить урізноманітнити повсякденне меню та порадувати близьких апетитною вечерею.

Процес приготування включає кілька простих етапів, які потребують особливих кулінарних навичок. Спочатку готується основа з відвареної картоплі, потім начинка з фаршу з цибулею. Потім усе разом запікається на сковороді. Спробуйте приготувати цей картопляний пиріг за рецептом від кулінарного блогера Einfach und leckler, і, можливо, ця смачна страва стане однією з ваших улюблених.

Інгредієнти:

Картопля — 1 кг

Сіль — 1 ч.л.

Цибуля — 1 шт.

Рослинна олія

Фарш яловичий — 200 г

Паприка – 1 ч.л.

Орегано – 1 ч.л.

Сіль — 1 ч.л.

Етапи приготування: