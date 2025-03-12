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Не рецепт, а шедевр: картопляна запіканка з сиром та м’ясною начинкою на сковороді (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Картопляний пиріг на вечерю
Картопляний пиріг на вечерю. Фото скриншот Youtube

Дуже апетитна та смачна страва

З картоплі та фаршу можна приготувати зрази або деруни. А ще ситну запіканку. Цей рецепт дозволить урізноманітнити повсякденне меню та порадувати близьких апетитною вечерею.

Процес приготування включає кілька простих етапів, які потребують особливих кулінарних навичок. Спочатку готується основа з відвареної картоплі, потім начинка з фаршу з цибулею. Потім усе разом запікається на сковороді. Спробуйте приготувати цей картопляний пиріг за рецептом від кулінарного блогера Einfach und leckler, і, можливо, ця смачна страва стане однією з ваших улюблених.

Інгредієнти:

  • Картопля — 1 кг
  • Сіль — 1 ч.л.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Рослинна олія
  • Фарш яловичий — 200 г
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Орегано – 1 ч.л.
  • Сіль — 1 ч.л.

Етапи приготування:

  1. Картоплю відварюємо до напівготовності.
  2. У цей час дрібно нарізану цибулю обсмажуємо на олії до золотистого кольору (приблизно 4 хвилини).
  3. До цибулі додаємо фарш, перемішуємо та обсмажуємо ще 8 хвилин. Додаємо паприку, орегано, сіль і добре перемішуємо.
  4. Картоплю натираємо на великій тертці. Потім обсмажуємо її на олії протягом 5 хвилин періодично помішуючи.
  5. Додаємо до картоплі чорний мелений перець та натертий на великій тертці твердий сир. Смажимо доти, доки сир не розплавиться.
  6. Перекладаємо картоплю із сиром в окрему миску, розділяємо на 2 частини. Половину картоплі викладаємо на розігріту сковороду з олією та розподіляємо лопаткою по поверхні. Зверху викладаємо фарш, плавлений сир та накриваємо другою частиною картоплі.
  7. Обсмажуємо на слабкому вогні по 10 хвилин із кожного боку.
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#Рецепти #Картопля #Фарш #Запіканки