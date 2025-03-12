Не рецепт, а шедевр: картофельная запеканка с сыром и мясной начинкой на сковороде (видео)
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Очень аппетитное и вкусное блюдо
Из картофеля и фарша можно приготовить зразы или деруны. А еще сытную запеканку. Этот рецепт позволит разнообразить повседневное меню и порадовать близких аппетитным ужином.
Процесс приготовления включает несколько простых этапов, которые не требуют особых кулинарных навыков. Сначала готовится основа из отварного картофеля, затем начинка из фарша с луком. Затем все вместе запекается на сковороде. Попробуйте приготовить этот картофельный пирог по рецепту от кулинарного блогера Einfach und leckler, и возможно, это вкусное блюдо станет одним из ваших любимых.
Ингредиенты:
- Картошка — 1 кг
- Соль — 1 ч.л.
- Лук — 1 шт.
- Растительное масло
- Фарш говяжий — 200 г
- Паприка — 1 ч.л.
- Орегано — 1 ч.л.
- Соль — 1 ч.л.
Этапы приготовления:
- Картофель отвариваем до полуготовности.
- В это время мелко нарезанный лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета (приблизительно 4 минуты).
- К луку добавляем фарш, перемешиваем и обжариваем еще 8 минут. Добавляем паприку, орегано, соль и хорошо перемешиваем.
- Картофель натираем на крупной терке. Затем обжариваем его на растительном масле в течение 5 минут периодически помешивая.
- Добавляем к картофелю черный молотый перец и натертый на крупной терке твердый сыр. Жарим до тех пор, пока сыр не расплавится.
- Перекладываем картофель с сыром в отдельную миску, разделяем на 2 части. Половину картофеля выкладываем на разогретую сковороду с маслом и распределяем лопаткой по поверхности. Сверху выкладываем фарш, плавленый сыр и накрываем второй частью картофеля.
- Обжариваем на слабом огне по 10 минут с каждой стороны.