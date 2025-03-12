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Не рецепт, а шедевр: картофельная запеканка с сыром и мясной начинкой на сковороде (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Картофельный пирог на ужин
Картофельный пирог на ужин. Фото скриншот Youtube

Очень аппетитное и вкусное блюдо

Из картофеля и фарша можно приготовить зразы или деруны. А еще сытную запеканку. Этот рецепт позволит разнообразить повседневное меню и порадовать близких аппетитным ужином.

Процесс приготовления включает несколько простых этапов, которые не требуют особых кулинарных навыков. Сначала готовится основа из отварного картофеля, затем начинка из фарша с луком. Затем все вместе запекается на сковороде. Попробуйте приготовить этот картофельный пирог по рецепту от кулинарного блогера Einfach und leckler, и возможно, это вкусное блюдо станет одним из ваших любимых.

Ингредиенты:

  • Картошка — 1 кг
  • Соль — 1 ч.л.
  • Лук — 1 шт.
  • Растительное масло
  • Фарш говяжий — 200 г
  • Паприка — 1 ч.л.
  • Орегано — 1 ч.л.
  • Соль — 1 ч.л.

Этапы приготовления:

  1. Картофель отвариваем до полуготовности.
  2. В это время мелко нарезанный лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета (приблизительно 4 минуты).
  3. К луку добавляем фарш, перемешиваем и обжариваем еще 8 минут. Добавляем паприку, орегано, соль и хорошо перемешиваем.
  4. Картофель натираем на крупной терке. Затем обжариваем его на растительном масле в течение 5 минут периодически помешивая.
  5. Добавляем к картофелю черный молотый перец и натертый на крупной терке твердый сыр. Жарим до тех пор, пока сыр не расплавится.
  6. Перекладываем картофель с сыром в отдельную миску, разделяем на 2 части. Половину картофеля выкладываем на разогретую сковороду с маслом и распределяем лопаткой по поверхности. Сверху выкладываем фарш, плавленый сыр и накрываем второй частью картофеля.
  7. Обжариваем на слабом огне по 10 минут с каждой стороны.
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