Не рецепт, а шедевр: картофельная запеканка с сыром и мясной начинкой на сковороде (видео)

Очень аппетитное и вкусное блюдо

Из картофеля и фарша можно приготовить зразы или деруны. А еще сытную запеканку. Этот рецепт позволит разнообразить повседневное меню и порадовать близких аппетитным ужином.

Процесс приготовления включает несколько простых этапов, которые не требуют особых кулинарных навыков. Сначала готовится основа из отварного картофеля, затем начинка из фарша с луком. Затем все вместе запекается на сковороде. Попробуйте приготовить этот картофельный пирог по рецепту от кулинарного блогера Einfach und leckler, и возможно, это вкусное блюдо станет одним из ваших любимых.

Ингредиенты:

Картошка — 1 кг

Соль — 1 ч.л.

Лук — 1 шт.

Растительное масло

Фарш говяжий — 200 г

Паприка — 1 ч.л.

Орегано — 1 ч.л.

Соль — 1 ч.л.

Этапы приготовления: