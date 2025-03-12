Рідні попросять добавку: як приготувати смачні галушки по-полтавськи (відео)

Простий і смачний рецепт

Галушки здавна вони були невід'ємною частиною традиційної української кухні. Цю страву люблять за ніжний смак, ситність, а також швидкість приготування.

Цей простий рецепт від блогерки diana_kulikovska допоможе вам відтворити справжні полтавські галушки у себе вдома, подарувавши вашій родині незабутні миті насолоди.

Інгредієнти:

200 мл кефіру

1 яйце

1 ч.л. солі

1 ч.л. соди

борошно залежно від консистенції тіста

100 г сало

1 шт. цибуля

Етапи приготування: