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Рідні попросять добавку: як приготувати смачні галушки по-полтавськи (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ніжні та ситні, як у бабусі
Ніжні та ситні, як у бабусі. Фото Скріншот TikTok/diana_kulikovska, колаж "Телеграф"

Простий і смачний рецепт

Галушки здавна вони були невід'ємною частиною традиційної української кухні. Цю страву люблять за ніжний смак, ситність, а також швидкість приготування.

Цей простий рецепт від блогерки diana_kulikovska допоможе вам відтворити справжні полтавські галушки у себе вдома, подарувавши вашій родині незабутні миті насолоди.

Інгредієнти:

  • 200 мл кефіру
  • 1 яйце
  • 1 ч.л. солі
  • 1 ч.л. соди
  • борошно залежно від консистенції тіста
  • 100 г сало
  • 1 шт. цибуля

Етапи приготування:

  1. До теплого кефіру додати сіль, соду і яйце, перемішати.
  2. В три етапи додати борошно. Має вийти консистенція як на оладки.
  3. Воду кип‘ятимо і підсолюємо.
  4. Галушки формуємо ложками та відправляємо у гарячу воду. Варимо до готовності.
  5. На сковорідці обсмажуємо нарізані сало та цибулю. Засмажкою посипаємо готові галушки.
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#Рецепти #Галушки