Рідні попросять добавку: як приготувати смачні галушки по-полтавськи (відео)
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Простий і смачний рецепт
Галушки здавна вони були невід'ємною частиною традиційної української кухні. Цю страву люблять за ніжний смак, ситність, а також швидкість приготування.
Цей простий рецепт від блогерки diana_kulikovska допоможе вам відтворити справжні полтавські галушки у себе вдома, подарувавши вашій родині незабутні миті насолоди.
Інгредієнти:
- 200 мл кефіру
- 1 яйце
- 1 ч.л. солі
- 1 ч.л. соди
- борошно залежно від консистенції тіста
- 100 г сало
- 1 шт. цибуля
Етапи приготування:
- До теплого кефіру додати сіль, соду і яйце, перемішати.
- В три етапи додати борошно. Має вийти консистенція як на оладки.
- Воду кип‘ятимо і підсолюємо.
- Галушки формуємо ложками та відправляємо у гарячу воду. Варимо до готовності.
- На сковорідці обсмажуємо нарізані сало та цибулю. Засмажкою посипаємо готові галушки.