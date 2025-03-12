Родные попросят добавку: как приготовить вкусные галушки по-полтавски (видео)
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Простой и вкусный рецепт
Галушки издавна они были неотъемлемой частью традиционной украинской кухни. Это блюдо любят за нежный вкус, сытность, а также быстроту приготовления.
Этот простой рецепт от блогера diana_kulikovska поможет вам приготовить настоящие полтавские галушки у себя дома, подарив вашей семье незабываемые мгновения наслаждения.
Ингредиенты:
- 200 мл кефира
- 1 яйцо
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. соды
- мука в зависимости от консистенции теста
- 100 г сало
- 1 шт. лук
Этапы приготовления:
- К теплому кефиру добавить соль, соду и яйцо, перемешать.
- В три этапа добавить муку. Должна получиться консистенция как на оладьи.
- Воду кипятим и подсаливаем.
- Клецки формируем ложками и отправляем в горячую воду. Варим до готовности.
- На сковороде обжариваем нарезанные сало и лук. Зажаркой посыпаем готовые галушки.