Укр

Родные попросят добавку: как приготовить вкусные галушки по-полтавски (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Нежные и сытные, как у бабушки
Нежные и сытные, как у бабушки. Фото Скриншот TikTok/diana_kulikovska, коллаж "Телеграф"

Простой и вкусный рецепт

Галушки издавна они были неотъемлемой частью традиционной украинской кухни. Это блюдо любят за нежный вкус, сытность, а также быстроту приготовления.

Этот простой рецепт от блогера diana_kulikovska поможет вам приготовить настоящие полтавские галушки у себя дома, подарив вашей семье незабываемые мгновения наслаждения.

Ингредиенты:

  • 200 мл кефира
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. соды
  • мука в зависимости от консистенции теста
  • 100 г сало
  • 1 шт. лук

Этапы приготовления:

  1. К теплому кефиру добавить соль, соду и яйцо, перемешать.
  2. В три этапа добавить муку. Должна получиться консистенция как на оладьи.
  3. Воду кипятим и подсаливаем.
  4. Клецки формируем ложками и отправляем в горячую воду. Варим до готовности.
  5. На сковороде обжариваем нарезанные сало и лук. Зажаркой посыпаем готовые галушки.
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#Рецепты #Галушки