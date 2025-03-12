Родные попросят добавку: как приготовить вкусные галушки по-полтавски (видео)

Простой и вкусный рецепт

Галушки издавна они были неотъемлемой частью традиционной украинской кухни. Это блюдо любят за нежный вкус, сытность, а также быстроту приготовления.

Этот простой рецепт от блогера diana_kulikovska поможет вам приготовить настоящие полтавские галушки у себя дома, подарив вашей семье незабываемые мгновения наслаждения.

Ингредиенты:

200 мл кефира

1 яйцо

1 ч.л. соли

1 ч.л. соды

мука в зависимости от консистенции теста

100 г сало

1 шт. лук

Этапы приготовления: