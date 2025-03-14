Звична тушкована картопля заграє новими барвами: що додати для незвичайного смаку (відео)
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Елементарно, швидко, смачно та дуже ситно
Картопля — один із найпопулярніших овочів у світі. Її використовують у найрізноманітніших стравах: від хрустких дерунів до ніжного пюре та ситних запіканок.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати тушковану картоплю з крем-сиром — страву, яка поєднує в собі м'якість картоплі, вершкову ніжність сиру та аромат спецій. Це чудовий варіант для сімейної вечері або гарніру до м’ясних страв. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsarlova_n".
Як потушкувати картоплю з крем-сиром
Інгредієнти:
- картопля;
- морква;
- цибуля;
- курячі стегна без кісточки;
- крем-сир;
- зелень;
- спеції: сіль, перець, сухий часник;
Спосіб приготування:
1.Обсмажити куряче м'ясо.
2.Додати натерту моркву та цибулю, смажити протягом 10 хвилин.
3.Туди ж додати картоплю кубиком і ще 10 хвилин обсмажити.
4.Додати крем-сир, спеції, залити все водою, перемішати та тушкувати до готовності.
5.Перед подачею картоплю посипати зеленню.