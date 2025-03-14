Звична тушкована картопля заграє новими барвами: що додати для незвичайного смаку (відео)

Елементарно, швидко, смачно та дуже ситно

Картопля — один із найпопулярніших овочів у світі. Її використовують у найрізноманітніших стравах: від хрустких дерунів до ніжного пюре та ситних запіканок.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати тушковану картоплю з крем-сиром — страву, яка поєднує в собі м'якість картоплі, вершкову ніжність сиру та аромат спецій. Це чудовий варіант для сімейної вечері або гарніру до м’ясних страв. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsarlova_n".

Як потушкувати картоплю з крем-сиром

Інгредієнти:

картопля;

морква;

цибуля;

курячі стегна без кісточки;

крем-сир;

зелень;

спеції: сіль, перець, сухий часник;

Спосіб приготування:

1.Обсмажити куряче м'ясо.

2.Додати натерту моркву та цибулю, смажити протягом 10 хвилин.

3.Туди ж додати картоплю кубиком і ще 10 хвилин обсмажити.

4.Додати крем-сир, спеції, залити все водою, перемішати та тушкувати до готовності.

5.Перед подачею картоплю посипати зеленню.