Привычный тушеный картофель заиграет новыми красками: что добавить для необычного вкуса (видео)

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Картофель – один из самых популярных овощей в мире. Ее используют в самых разнообразных блюдах: от хрустящих дерунов до нежного пюре и сытных запеканок.

Сегодня мы предлагаем приготовить тушеный картофель с крем-сыром — блюдо, сочетающее в себе мягкость картофеля, сливочную нежность сыра и аромат специй. Это отличный вариант для семейного ужина или гарнира к мясным блюдам. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".

Как потушить картофель с крем-сыром

Ингредиенты:

картофель;

морковь;

лук;

куриные бедра без косточки;

крем-сыр;

зелень;

специи: соль, перец, сухой чеснок;

Способ приготовления:

1.Обжарить куриное мясо.

2.Добавить натертую морковь и лук, жарить в течение 10 минут.

3. Туда же добавить картошку кубиком и еще 10 минут обжарить.

4.Добавить крем-сыр, специи, залить все водой, перемешать и тушить до готовности.

5. Перед подачей картофель посыпать зеленью.