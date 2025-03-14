Привычный тушеный картофель заиграет новыми красками: что добавить для необычного вкуса (видео)
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Элементарно, быстро, вкусно и очень сытно
Картофель – один из самых популярных овощей в мире. Ее используют в самых разнообразных блюдах: от хрустящих дерунов до нежного пюре и сытных запеканок.
Сегодня мы предлагаем приготовить тушеный картофель с крем-сыром — блюдо, сочетающее в себе мягкость картофеля, сливочную нежность сыра и аромат специй. Это отличный вариант для семейного ужина или гарнира к мясным блюдам. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".
Как потушить картофель с крем-сыром
Ингредиенты:
- картофель;
- морковь;
- лук;
- куриные бедра без косточки;
- крем-сыр;
- зелень;
- специи: соль, перец, сухой чеснок;
Способ приготовления:
1.Обжарить куриное мясо.
2.Добавить натертую морковь и лук, жарить в течение 10 минут.
3. Туда же добавить картошку кубиком и еще 10 минут обжарить.
4.Добавить крем-сыр, специи, залить все водой, перемешать и тушить до готовности.
5. Перед подачей картофель посыпать зеленью.