Рус

Всього два інгредієнти, а користі — море: цей салат ви приготуєте на раз-два (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Легкий, весняний, простий
Легкий, весняний, простий. Фото instagram.com

Смакує з будь-яким гарніром

Салати бувають найрізноманітнішими — від ситних із курячим філе та курагою до легких овочевих варіантів. Пропонуємо спробувати свіжий салат із пекінською капустою та огірком, який відрізняється ніжним смаком і легкою текстурою.

Особливу родзинку страві надає заправка з авокадо, що додає кремовості й корисних жирів. Такий салат чудово підійде як гарнір або легка закуска. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати салат з молодою капустою та огірками

Інгредієнти:

  • молода капуста (можна взяти пекінку або айсберг);
  • огірки;

Для заправки:

  • авокадо;
  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • часник — 2 зуб.;
  • петрушка — пучок;
  • мед — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • волоські горіхи — 20 г;
  • сіль — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Огірки та капусту нарізати.

2.Усі інгредієнти для заправки перебити у блендері.

3.Салат заправити заправкою, перемішати.

Теги:
#Огірок #Пекінська капуста #Готуємо вдома