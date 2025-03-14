Всього два інгредієнти, а користі — море: цей салат ви приготуєте на раз-два (відео)

Смакує з будь-яким гарніром

Салати бувають найрізноманітнішими — від ситних із курячим філе та курагою до легких овочевих варіантів. Пропонуємо спробувати свіжий салат із пекінською капустою та огірком, який відрізняється ніжним смаком і легкою текстурою.

Особливу родзинку страві надає заправка з авокадо, що додає кремовості й корисних жирів. Такий салат чудово підійде як гарнір або легка закуска. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати салат з молодою капустою та огірками

Інгредієнти:

молода капуста (можна взяти пекінку або айсберг);

огірки;

Для заправки:

авокадо;

оливкова олія — 3 ст. л.;

часник — 2 зуб.;

петрушка — пучок;

мед — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

волоські горіхи — 20 г;

сіль — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Огірки та капусту нарізати.

2.Усі інгредієнти для заправки перебити у блендері.

3.Салат заправити заправкою, перемішати.