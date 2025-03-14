Всього два інгредієнти, а користі — море: цей салат ви приготуєте на раз-два (відео)
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Смакує з будь-яким гарніром
Салати бувають найрізноманітнішими — від ситних із курячим філе та курагою до легких овочевих варіантів. Пропонуємо спробувати свіжий салат із пекінською капустою та огірком, який відрізняється ніжним смаком і легкою текстурою.
Особливу родзинку страві надає заправка з авокадо, що додає кремовості й корисних жирів. Такий салат чудово підійде як гарнір або легка закуска. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати салат з молодою капустою та огірками
Інгредієнти:
- молода капуста (можна взяти пекінку або айсберг);
- огірки;
Для заправки:
- авокадо;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- часник — 2 зуб.;
- петрушка — пучок;
- мед — 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- волоські горіхи — 20 г;
- сіль — за смаком;
Спосіб приготування:
1.Огірки та капусту нарізати.
2.Усі інгредієнти для заправки перебити у блендері.
3.Салат заправити заправкою, перемішати.