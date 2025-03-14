Всего два ингредиента, а пользы – море: этот салат вы приготовите на раз-два (видео)

Вкусно с любым гарниром

Салаты бывают самыми разными – от сытных с куриным филе и курагой до легких овощных вариантов. Предлагаем попробовать свежий салат с пекинской капустой и огурцом, отличающийся нежным вкусом и легкой текстурой.

Особую изюминку блюду придает заправка из авокадо, придающая кремовости и полезные жиры. Такой салат отлично подойдет как гарнир или легкая закуска. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить салат с огурцами и молодой капустой

Ингредиенты:

молодая капуста (можно взять пекинку или айсберг);

огурцы;

Для заправки:

авокадо;

оливковое масло – 3 ст. л.;

чеснок — 2 зуб.;

петрушка – пучок;

мед – 1 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

грецкие орехи — 20 г;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Огурцы и капусту порезать.

2.Все ингредиенты для заправки перебить в блендере.

3.Салат заправить заправкой, перемешать.