Всего два ингредиента, а пользы – море: этот салат вы приготовите на раз-два (видео)
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Вкусно с любым гарниром
Салаты бывают самыми разными – от сытных с куриным филе и курагой до легких овощных вариантов. Предлагаем попробовать свежий салат с пекинской капустой и огурцом, отличающийся нежным вкусом и легкой текстурой.
Особую изюминку блюду придает заправка из авокадо, придающая кремовости и полезные жиры. Такой салат отлично подойдет как гарнир или легкая закуска. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить салат с огурцами и молодой капустой
Ингредиенты:
- молодая капуста (можно взять пекинку или айсберг);
- огурцы;
Для заправки:
- авокадо;
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- чеснок — 2 зуб.;
- петрушка – пучок;
- мед – 1 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- грецкие орехи — 20 г;
- соль – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Огурцы и капусту порезать.
2.Все ингредиенты для заправки перебить в блендере.
3.Салат заправить заправкой, перемешать.