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Всего два ингредиента, а пользы – море: этот салат вы приготовите на раз-два (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Легкий, весенний, простой
Легкий, весенний, простой. Фото instagram.com

Вкусно с любым гарниром

Салаты бывают самыми разными – от сытных с куриным филе и курагой до легких овощных вариантов. Предлагаем попробовать свежий салат с пекинской капустой и огурцом, отличающийся нежным вкусом и легкой текстурой.

Особую изюминку блюду придает заправка из авокадо, придающая кремовости и полезные жиры. Такой салат отлично подойдет как гарнир или легкая закуска. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить салат с огурцами и молодой капустой

Ингредиенты:

  • молодая капуста (можно взять пекинку или айсберг);
  • огурцы;

Для заправки:

  • авокадо;
  • оливковое масло – 3 ст. л.;
  • чеснок — 2 зуб.;
  • петрушка – пучок;
  • мед – 1 ст. л.;
  • горчица – 1 ч. л.;
  • грецкие орехи — 20 г;
  • соль – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Огурцы и капусту порезать.

2.Все ингредиенты для заправки перебить в блендере.

3.Салат заправить заправкой, перемешать.

Теги:
#Огурец #Пекинская капуста #Готовим дома