Філе вийде ароматним та соковитим: яким способом його приготувати (відео)

Легко та просто, з бюджетних продуктів

Куряче філе — це універсальний продукт, з якого можна приготувати багато смачних страв: соковиті відбивні, ніжні рулетики або запечене м’ясо з ароматними спеціями. Сьогодні пропонуємо зробити його в сметанному соусі, що додасть м’ясу особливої ніжності та м’якості.

Поєднання простих інгредієнтів створює ніжний, вершковий смак, який чудово доповнить будь-який гарнір. Ця страва стане чудовим варіантом для ситної вечері чи сімейного обіду. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsarlova_n".

Як приготувати філе у сметанному соусі

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт.;

крем-сир – 200 г;

розмарин – 2 гілочки;

часник – 4 зубчика;

помідори чері – за смаком;

вода – 100 мл;

вершкове масло – 30 г;

спеції;

Спосіб приготування:

1.На розігріту сковорідку додати трохи олії та вершкового масла. Туди ж гілочки розмарину.

2.Куряче філе злегка надрізати.

3.Обсмажити з двох боків.до готовності та до золотистої скоринки на маленькому вогні.

4.Зняти філе з вогню.

5.У сковорідку відправити часник, 1 хвилину обсмажити та додати чері.

6.Тушкувати 5 хвилин.

7.Потім додати крем-сир та воду.

8.Перемішати та відправити в соус куряче філе.

9.Тушкувати ще 5 хвилин.