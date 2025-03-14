Філе вийде ароматним та соковитим: яким способом його приготувати (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Легко та просто, з бюджетних продуктів
Куряче філе — це універсальний продукт, з якого можна приготувати багато смачних страв: соковиті відбивні, ніжні рулетики або запечене м’ясо з ароматними спеціями. Сьогодні пропонуємо зробити його в сметанному соусі, що додасть м’ясу особливої ніжності та м’якості.
Поєднання простих інгредієнтів створює ніжний, вершковий смак, який чудово доповнить будь-який гарнір. Ця страва стане чудовим варіантом для ситної вечері чи сімейного обіду. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsarlova_n".
Як приготувати філе у сметанному соусі
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 шт.;
- крем-сир – 200 г;
- розмарин – 2 гілочки;
- часник – 4 зубчика;
- помідори чері – за смаком;
- вода – 100 мл;
- вершкове масло – 30 г;
- спеції;
Спосіб приготування:
1.На розігріту сковорідку додати трохи олії та вершкового масла. Туди ж гілочки розмарину.
2.Куряче філе злегка надрізати.
3.Обсмажити з двох боків.до готовності та до золотистої скоринки на маленькому вогні.
4.Зняти філе з вогню.
5.У сковорідку відправити часник, 1 хвилину обсмажити та додати чері.
6.Тушкувати 5 хвилин.
7.Потім додати крем-сир та воду.
8.Перемішати та відправити в соус куряче філе.
9.Тушкувати ще 5 хвилин.