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Филе получится ароматным и сочным: каким способом его приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусное, аппетитное блюдо, которое понравится всем членам семьи
Вкусное, аппетитное блюдо, которое понравится всем членам семьи. Фото instagram.com

Легко и просто, из бюджетных продуктов

Куриное филе – это универсальный продукт, из которого можно приготовить много вкусных блюд: сочные отбивные, нежные рулетики или запеченное мясо с ароматными специями. Сегодня предлагаем сделать его в сметанном соусе, что придаст мясу особую нежность и мягкость.

Сочетание простых ингредиентов создает нежный, сливочный вкус, который отлично дополнит любой гарнир. Это блюдо станет отличным вариантом для сытного ужина или семейного обеда. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".

Как приготовить филе в сметанном соусе

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.;
  • крем-сыр – 200 г;
  • розмарин – 2 веточки;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • помидоры черри – по вкусу;
  • вода – 100 мл;
  • сливочное масло – 30 г;
  • специи;

Способ приготовления:

1.На разогретую сковороду добавить немного растительного и сливочного масла. Туда же веточки розмарина.

2.Куриное филе слегка надрезать.

3.Обжарить с двух сторон до готовности и до золотистой корочки на маленьком огне.

4.Снять филе с огня.

5.В сковороду отправить чеснок, 1 минуту обжарить и добавить череду.

6.Тушить 5 минут.

7.Затем добавить крем-сыр и воду.

8.Перемешать и отправить в соус куриное филе.

9.Тушить еще 5 минут.

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#Сметана #Филе #Готовим дома