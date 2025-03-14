Филе получится ароматным и сочным: каким способом его приготовить (видео)

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Куриное филе – это универсальный продукт, из которого можно приготовить много вкусных блюд: сочные отбивные, нежные рулетики или запеченное мясо с ароматными специями. Сегодня предлагаем сделать его в сметанном соусе, что придаст мясу особую нежность и мягкость.

Сочетание простых ингредиентов создает нежный, сливочный вкус, который отлично дополнит любой гарнир. Это блюдо станет отличным вариантом для сытного ужина или семейного обеда. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".

Как приготовить филе в сметанном соусе

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.;

крем-сыр – 200 г;

розмарин – 2 веточки;

чеснок – 4 зубчика;

помидоры черри – по вкусу;

вода – 100 мл;

сливочное масло – 30 г;

специи;

Способ приготовления:

1.На разогретую сковороду добавить немного растительного и сливочного масла. Туда же веточки розмарина.

2.Куриное филе слегка надрезать.

3.Обжарить с двух сторон до готовности и до золотистой корочки на маленьком огне.

4.Снять филе с огня.

5.В сковороду отправить чеснок, 1 минуту обжарить и добавить череду.

6.Тушить 5 минут.

7.Затем добавить крем-сыр и воду.

8.Перемешать и отправить в соус куриное филе.

9.Тушить еще 5 минут.