Розкішна закуска з крабових паличок: всі гості попросять рецепт (відео)

Ця закуска дуже просто готується

Вдома можна приготувати чимало смакоти до святкового столу. Ми розповідали, як приготувати мариновану скумбрію. Тепер ділимось рецептом апетитної закуски з крабових паличок та вафель.

Ця закуска виглядає просто розкішно і має чудовий смак. Всі гості попросять у вас рецепт. Як її приготувати, розповіли у кулінарному блозі nisenitnitsia_.

Інгредієнти:

вафельний корж

майонез

часник — 3 зубчика

плавлений сирок — 2 шт.

крабові палички — 180 г

Спосіб приготування:

Часник подрібнюємо будь-яким зручним чином. Змішуємо його з майонезом. Половиною майонезу змащуємо вафлю. Плавлений сир натираємо на тертці. Це буде простіше зробити, якщо трохи підморозити сирки в холодильнику. Викладаємо плавлений сир наступним шаром. Крабові палички подрібнюємо та змішуємо з рештою майонезу. Викладаємо палички наступним шаром. Змащуємо корж і залишаємо на 10 хвилин, щоб він просочився. Потім загортаємо вафлю у щільний рулет. По можливості залишаємо у холодильнику на 30-40 хвилин. Нарізаємо його невеликими шайбами.

Закуска виходить ефектною і апетитною. Також ми розповідали, як приготувати вдома моркву у корейському стилі.