Розкішна закуска з крабових паличок: всі гості попросять рецепт (відео)
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Ця закуска дуже просто готується
Вдома можна приготувати чимало смакоти до святкового столу. Ми розповідали, як приготувати мариновану скумбрію. Тепер ділимось рецептом апетитної закуски з крабових паличок та вафель.
Ця закуска виглядає просто розкішно і має чудовий смак. Всі гості попросять у вас рецепт. Як її приготувати, розповіли у кулінарному блозі nisenitnitsia_.
Інгредієнти:
- вафельний корж
- майонез
- часник — 3 зубчика
- плавлений сирок — 2 шт.
- крабові палички — 180 г
Спосіб приготування:
- Часник подрібнюємо будь-яким зручним чином. Змішуємо його з майонезом.
- Половиною майонезу змащуємо вафлю. Плавлений сир натираємо на тертці. Це буде простіше зробити, якщо трохи підморозити сирки в холодильнику.
- Викладаємо плавлений сир наступним шаром. Крабові палички подрібнюємо та змішуємо з рештою майонезу.
- Викладаємо палички наступним шаром. Змащуємо корж і залишаємо на 10 хвилин,
- щоб він просочився.
- Потім загортаємо вафлю у щільний рулет. По можливості залишаємо у холодильнику на 30-40 хвилин. Нарізаємо його невеликими шайбами.
Закуска виходить ефектною і апетитною. Також ми розповідали, як приготувати вдома моркву у корейському стилі.