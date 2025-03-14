Розкішна закуска з крабових паличок: всі гості попросять рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Дуже смачні рулетики з крабовим смаком
Дуже смачні рулетики з крабовим смаком. Фото Скриншот з відео

Ця закуска дуже просто готується

Вдома можна приготувати чимало смакоти до святкового столу. Ми розповідали, як приготувати мариновану скумбрію. Тепер ділимось рецептом апетитної закуски з крабових паличок та вафель.

Ця закуска виглядає просто розкішно і має чудовий смак. Всі гості попросять у вас рецепт. Як її приготувати, розповіли у кулінарному блозі nisenitnitsia_.

Інгредієнти:

  • вафельний корж
  • майонез
  • часник — 3 зубчика
  • плавлений сирок — 2 шт.
  • крабові палички — 180 г

Спосіб приготування:

  1. Часник подрібнюємо будь-яким зручним чином. Змішуємо його з майонезом.
  2. Половиною майонезу змащуємо вафлю. Плавлений сир натираємо на тертці. Це буде простіше зробити, якщо трохи підморозити сирки в холодильнику.
  3. Викладаємо плавлений сир наступним шаром. Крабові палички подрібнюємо та змішуємо з рештою майонезу.
  4. Викладаємо палички наступним шаром. Змащуємо корж і залишаємо на 10 хвилин,
  5. щоб він просочився.
  6. Потім загортаємо вафлю у щільний рулет. По можливості залишаємо у холодильнику на 30-40 хвилин. Нарізаємо його невеликими шайбами.

Закуска виходить ефектною і апетитною. Також ми розповідали, як приготувати вдома моркву у корейському стилі.

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