Це м'ясо ви приготуєте за 10 хвилин: рецепт смачної вечері (відео)
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Цей рецепт завжди виручить
З курячого м'яса можна приготувати безліч страв, навіть використовувати його для салату. Цей рецепт — чудова можливість швидко отримати смачну та ситну вечерю. Всього за 10 хвилин ви отримаєте ароматне м'ясо з ніжним соусом. Страва чудово поєднується з будь-яким гарніром, чи то рис, чи то овочі. Процес приготування простий, а результат неодмінно порадує.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко.
Інгредієнти:
- Куряче філе – 2 шт. (можна використати стегно);
- Соєвий соус – 2 ст. л.;
- Перець – за смаком;
- Крохмаль – 1 ст. л.;
- Білок – 1 шт.;
- Лимонний сік – сік 1/4 лимона;
- Олія – 2–3 ст. л.
Для соусу:
- Соєвий соус – 4 ст. л.;
- Вода – 70 мл;
- Мед – 1 ч. л.;
- Часник – 2 зубчики;
- Лимонний сік – 1 ст. л.;
- Кунжут – 1 ст. л.
Приготування:
- Нарізати м'ясо на невеликі шматочки.
- Додати соєвий соус, перець, крохмаль, лимонний сік, яєчний білок і все ретельно змішати.
- Обсмажити м'ясо до золотавого кольору по 1 хвилині з кожного боку на олії. З нею страва виходить ще смачнішою.
- Прибрати м'ясо зі сковорідки й додати всі інгредієнти до соусу.
- Повернути м'ясо в соус і смажити ще 3 хвилини. Додати кунжут.