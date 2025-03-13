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Це м'ясо ви приготуєте за 10 хвилин: рецепт смачної вечері (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Соковита курочка у пікантному соусі
Соковита курочка у пікантному соусі. Фото Скріншот Instagram/olga_riabenko, колаж "Телеграф"

Цей рецепт завжди виручить

З курячого м'яса можна приготувати безліч страв, навіть використовувати його для салату. Цей рецепт — чудова можливість швидко отримати смачну та ситну вечерю. Всього за 10 хвилин ви отримаєте ароматне м'ясо з ніжним соусом. Страва чудово поєднується з будь-яким гарніром, чи то рис, чи то овочі. Процес приготування простий, а результат неодмінно порадує.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 2 шт. (можна використати стегно);
  • Соєвий соус – 2 ст. л.;
  • Перець – за смаком;
  • Крохмаль – 1 ст. л.;
  • Білок – 1 шт.;
  • Лимонний сік – сік 1/4 лимона;
  • Олія – 2–3 ст. л.

Для соусу:

  • Соєвий соус – 4 ст. л.;
  • Вода – 70 мл;
  • Мед – 1 ч. л.;
  • Часник – 2 зубчики;
  • Лимонний сік – 1 ст. л.;
  • Кунжут – 1 ст. л.

Приготування:

  1. Нарізати м'ясо на невеликі шматочки.
  2. Додати соєвий соус, перець, крохмаль, лимонний сік, яєчний білок і все ретельно змішати.
  3. Обсмажити м'ясо до золотавого кольору по 1 хвилині з кожного боку на олії. З нею страва виходить ще смачнішою.
  4. Прибрати м'ясо зі сковорідки й додати всі інгредієнти до соусу.
  5. Повернути м'ясо в соус і смажити ще 3 хвилини. Додати кунжут.
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#М'ясо #Рецепти #Куряче м'ясо