Це м'ясо ви приготуєте за 10 хвилин: рецепт смачної вечері (відео)

Цей рецепт завжди виручить

З курячого м'яса можна приготувати безліч страв, навіть використовувати його для салату. Цей рецепт — чудова можливість швидко отримати смачну та ситну вечерю. Всього за 10 хвилин ви отримаєте ароматне м'ясо з ніжним соусом. Страва чудово поєднується з будь-яким гарніром, чи то рис, чи то овочі. Процес приготування простий, а результат неодмінно порадує.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

Куряче філе – 2 шт. (можна використати стегно);

Соєвий соус – 2 ст. л.;

Перець – за смаком;

Крохмаль – 1 ст. л.;

Білок – 1 шт.;

Лимонний сік – сік 1/4 лимона;

Олія – 2–3 ст. л.

Для соусу:

Соєвий соус – 4 ст. л.;

Вода – 70 мл;

Мед – 1 ч. л.;

Часник – 2 зубчики;

Лимонний сік – 1 ст. л.;

Кунжут – 1 ст. л.

Приготування: