Готуйте одразу подвійну порцію: рецепт смачної квашеної капусти з м'ясом (відео)
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Дуже смачна страва
Квашена капуста – це не лише чудовий інгредієнт для салатів та начинок, але й основа для безлічі смачних і ситних страв. Наприклад, з неї можна приготувати бігос – традиційну страву, яка поєднує в собі кислинку квашеної капусти, аромат копченостей та насичений смак м'яса.
Цей рецепт, яким поділилась блогерка cook_with_me_at_home, це справжня знахідка для тих, хто хоче відкрити для себе нові грані звичних продуктів.
Інгредієнти:
- сушені гриби – 15 г,
- окріп – 250 мл,
- квашена капуста – 1 кг,
- томатна паста – 50 г,
- м’ясо (вирізка) – 500 г,
- копчені ковбаски – 80 г,
- морква – 250 г,
- цибуля – 250 г,
- олія – 50 мл,
- спеції: сіль, перець – на смак, паприка – 0,5 ч.л.
Етапи приготування:
- Заливаємо промиті гриби окропом на 30 хвилин (воду не виливаємо).
- В розігріту з олією високу антипригарну сковорідку (в ідеалі гусятницю) викладаємо порізане м’ясо, та смажимо, помішуючи, поки воно не стане золотистим. Посипаємо паприкою та додаємо порізану цибулю, перемішуємо і смажимо 5 хвилин.
- Викладаємо потерту на грубу терку моркву, перемішуємо, через декілька хвилин додаємо порізані смужками гриби та воду в якій вони запарювалися. Тушкуємо під кришкою, час від часу помішуючи, до готовності м’яса.
- Солимо, перчимо додаємо томатну пасту, ковбаски, промиту квашену капусту, перемішуємо, та тушкуємо під кришкою, час від часу помішуючи, на середньому вогні до готовності капусти (залежно від ваших смаків, можна залишити капусту хрумкою, або приготувати до м’якості).