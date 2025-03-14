Готуйте одразу подвійну порцію: рецепт смачної квашеної капусти з м'ясом (відео)

Дуже смачна страва

Квашена капуста – це не лише чудовий інгредієнт для салатів та начинок, але й основа для безлічі смачних і ситних страв. Наприклад, з неї можна приготувати бігос – традиційну страву, яка поєднує в собі кислинку квашеної капусти, аромат копченостей та насичений смак м'яса.

Цей рецепт, яким поділилась блогерка cook_with_me_at_home, це справжня знахідка для тих, хто хоче відкрити для себе нові грані звичних продуктів.

Інгредієнти:

сушені гриби – 15 г,

окріп – 250 мл,

квашена капуста – 1 кг,

томатна паста – 50 г,

м’ясо (вирізка) – 500 г,

копчені ковбаски – 80 г,

морква – 250 г,

цибуля – 250 г,

олія – 50 мл,

спеції: сіль, перець – на смак, паприка – 0,5 ч.л.

Етапи приготування: