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Готовьте сразу двойную порцию: рецепт вкусной квашеной капусты с мясом (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Бигос из квашеной капусты
Бигос из квашеной капусты. Фото Коллаж "Телеграф"

Очень вкусное блюдо

Квашеная капуста – это не только отличный ингредиент для салатов и начинок, но и основа для множества вкусных и сытных блюд. Например, из нее можно приготовить бигос – традиционное блюдо, сочетающее в себе кислинку квашеной капусты, аромат копченостей и насыщенный вкус мяса.

Этот рецепт, которым поделилась блогер cook_with_me_at_home, это настоящая находка для тех, кто хочет открыть для себя новые грани привычных продуктов.

Ингредиенты:

  • сушеные грибы – 15 г,
  • кипяток – 250 мл,
  • квашеная капуста – 1 кг,
  • томатная паста – 50 г,
  • мясо (вырезка) – 500 г,
  • копченые колбаски – 80 г,
  • морковь – 250 г,
  • лук – 250 г,
  • масло – 50 мл,
  • специи: соль, перец – по вкусу, паприка – 0,5 ч.л.

Этапы приготовления:

  1. Заливаем промытые грибы крутым кипятком на 30 минут (воду не выливаем).
  2. В разогретую с маслом высокую антипригарную сковороду (в идеале гусятницу) выкладываем порезанное мясо и жарим, помешивая, пока оно не станет золотистым. Посыпаем паприкой и добавляем порезанный лук, перемешиваем и жарим 5 минут.
  3. Выкладываем потертую на крупную терку морковь, перемешиваем, через несколько минут добавляем порезанные полосками грибы и воду, в которой они запаривались. Тушим под крышкой, иногда помешивая, до готовности мяса.
  4. Солим, перчим добавляем томатную пасту, колбаски, промытую квашеную капусту, перемешиваем, и тушим под крышкой, время от времени помешивая, на среднем огне до готовности капусты (в зависимости от ваших вкусов, можно оставить капусту хрустящей, или готовить до мягкости).
Теги:
#Мясо #Рецепты #Квашеная капуста #Готовим дома