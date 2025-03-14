Готовьте сразу двойную порцию: рецепт вкусной квашеной капусты с мясом (видео)
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Очень вкусное блюдо
Квашеная капуста – это не только отличный ингредиент для салатов и начинок, но и основа для множества вкусных и сытных блюд. Например, из нее можно приготовить бигос – традиционное блюдо, сочетающее в себе кислинку квашеной капусты, аромат копченостей и насыщенный вкус мяса.
Этот рецепт, которым поделилась блогер cook_with_me_at_home, это настоящая находка для тех, кто хочет открыть для себя новые грани привычных продуктов.
Ингредиенты:
- сушеные грибы – 15 г,
- кипяток – 250 мл,
- квашеная капуста – 1 кг,
- томатная паста – 50 г,
- мясо (вырезка) – 500 г,
- копченые колбаски – 80 г,
- морковь – 250 г,
- лук – 250 г,
- масло – 50 мл,
- специи: соль, перец – по вкусу, паприка – 0,5 ч.л.
Этапы приготовления:
- Заливаем промытые грибы крутым кипятком на 30 минут (воду не выливаем).
- В разогретую с маслом высокую антипригарную сковороду (в идеале гусятницу) выкладываем порезанное мясо и жарим, помешивая, пока оно не станет золотистым. Посыпаем паприкой и добавляем порезанный лук, перемешиваем и жарим 5 минут.
- Выкладываем потертую на крупную терку морковь, перемешиваем, через несколько минут добавляем порезанные полосками грибы и воду, в которой они запаривались. Тушим под крышкой, иногда помешивая, до готовности мяса.
- Солим, перчим добавляем томатную пасту, колбаски, промытую квашеную капусту, перемешиваем, и тушим под крышкой, время от времени помешивая, на среднем огне до готовности капусты (в зависимости от ваших вкусов, можно оставить капусту хрустящей, или готовить до мягкости).