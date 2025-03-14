Готовьте сразу двойную порцию: рецепт вкусной квашеной капусты с мясом (видео)

Очень вкусное блюдо

Квашеная капуста – это не только отличный ингредиент для салатов и начинок, но и основа для множества вкусных и сытных блюд. Например, из нее можно приготовить бигос – традиционное блюдо, сочетающее в себе кислинку квашеной капусты, аромат копченостей и насыщенный вкус мяса.

Этот рецепт, которым поделилась блогер cook_with_me_at_home, это настоящая находка для тех, кто хочет открыть для себя новые грани привычных продуктов.

Ингредиенты:

сушеные грибы – 15 г,

кипяток – 250 мл,

квашеная капуста – 1 кг,

томатная паста – 50 г,

мясо (вырезка) – 500 г,

копченые колбаски – 80 г,

морковь – 250 г,

лук – 250 г,

масло – 50 мл,

специи: соль, перец – по вкусу, паприка – 0,5 ч.л.

Этапы приготовления: