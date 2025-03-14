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Швидкий салат з оселедцем: смачно та ситно без зайвих клопотів (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Незвичайний салат з оселедцем
Незвичайний салат з оселедцем. Фото скріншот Instagram

Готується дуже просто

Іноді хочеться чогось смачненького, але немає часу на довге приготування. Цей салат – знахідка для таких випадків. Він готується буквально за лічені хвилини, особливо якщо у вас залишилася варена картопля з попереднього обіду, а оселедець ви придбали вже нарізаним або у вигляді філе.

Соковитий оселедець, хрусткі солоні огірочки, ніжний горошок та ароматна маринована цибулька – це поєднання точно нікого не залишить байдужими.

Рецептом цього салату з оселедцем поділилась блогерка nelly. cooking.

Інгредієнти:

  • оселедець — 200 г;
  • солоний огірок — 200 г;
  • горох — 200 г;
  • цибуля — половинка;
  • картопля — 3 шт;
  • зелень;
  • олія;
  • гірчиця в зернах.

Для маринування:

  • оцет — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л;
  • сіль — 1 ч. л;
  • вода.

Етапи приготування:

  1. До цибулі додаємо сіль, цукор, оцет та воду. Маринуємо цибулю 30 хвилин.
  2. Відварену картоплю нарізаємо кубиками, огірок нарізаємо кружечками, подрібнюємо зелень.
  3. Змішуємо в місці оселедець, горох, огірок, картоплю, мариновану цибулю та зелень. Заправляємо олією та гірчицею в зернах.
Теги:
#Рецепти #Салати #Мариновані огірки #Оселедець #Горошок