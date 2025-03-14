Швидкий салат з оселедцем: смачно та ситно без зайвих клопотів (відео)

Готується дуже просто

Іноді хочеться чогось смачненького, але немає часу на довге приготування. Цей салат – знахідка для таких випадків. Він готується буквально за лічені хвилини, особливо якщо у вас залишилася варена картопля з попереднього обіду, а оселедець ви придбали вже нарізаним або у вигляді філе.

Соковитий оселедець, хрусткі солоні огірочки, ніжний горошок та ароматна маринована цибулька – це поєднання точно нікого не залишить байдужими.

Рецептом цього салату з оселедцем поділилась блогерка nelly. cooking.

Інгредієнти:

оселедець — 200 г;

солоний огірок — 200 г;

горох — 200 г;

цибуля — половинка;

картопля — 3 шт;

зелень;

олія;

гірчиця в зернах.

Для маринування:

оцет — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л;

сіль — 1 ч. л;

вода.

Етапи приготування: