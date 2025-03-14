Швидкий салат з оселедцем: смачно та ситно без зайвих клопотів (відео)
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Готується дуже просто
Іноді хочеться чогось смачненького, але немає часу на довге приготування. Цей салат – знахідка для таких випадків. Він готується буквально за лічені хвилини, особливо якщо у вас залишилася варена картопля з попереднього обіду, а оселедець ви придбали вже нарізаним або у вигляді філе.
Соковитий оселедець, хрусткі солоні огірочки, ніжний горошок та ароматна маринована цибулька – це поєднання точно нікого не залишить байдужими.
Рецептом цього салату з оселедцем поділилась блогерка nelly. cooking.
Інгредієнти:
- оселедець — 200 г;
- солоний огірок — 200 г;
- горох — 200 г;
- цибуля — половинка;
- картопля — 3 шт;
- зелень;
- олія;
- гірчиця в зернах.
Для маринування:
- оцет — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л;
- сіль — 1 ч. л;
- вода.
Етапи приготування:
- До цибулі додаємо сіль, цукор, оцет та воду. Маринуємо цибулю 30 хвилин.
- Відварену картоплю нарізаємо кубиками, огірок нарізаємо кружечками, подрібнюємо зелень.
- Змішуємо в місці оселедець, горох, огірок, картоплю, мариновану цибулю та зелень. Заправляємо олією та гірчицею в зернах.