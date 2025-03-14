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Быстрый салат с селедкой: вкусно и сытно без лишних хлопот (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Необычный салат с селедкой
Необычный салат с селедкой. Фото скриншот Instagram

Готовится очень просто

Иногда хочется чего-нибудь вкусненького, но нет времени на долгое приготовление. Этот салат – находка для таких случаев. Он готовится буквально за считанные минуты, особенно если у вас остался вареный картофель от предыдущего обеда, а селедку вы приобрели уже нарезанной или в виде филе.

Сочная селедка, хрустящие соленые огурчики, нежный горошек и ароматный маринованный лучок – это сочетание точно никого не оставит равнодушными.

Рецептом этого салата с селедкой поделилась блогерша nelly. cooking.

Ингредиенты:

  • селедка — 200 г;
  • соленый огурец — 200 г;
  • горошек консервированный — 200 г;
  • лук – половинка;
  • картофель – 3 шт;
  • зелень;
  • масло;
  • горчица в зернах.

Для маринования:

  • уксус — 1 ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л;
  • соль – 1 ч. л;
  • вода.

Этапы приготовления:

  1. К луку добавляем соль, сахар, уксус и воду. Маринуем лук 30 минут.
  2. Отварной картофель нарезаем кубиками, огурец нарезаем кружочками, измельчаем зелень.
  3. Смешиваем вместе сельдь, горошек, огурец, картофель, маринованный лук и зелень. Заправляем растительным маслом и горчицей в зернах.
Теги:
#Рецепты #Салаты #Маринованые огурцы #Селедка #Горошек