Быстрый салат с селедкой: вкусно и сытно без лишних хлопот (видео)

Готовится очень просто

Иногда хочется чего-нибудь вкусненького, но нет времени на долгое приготовление. Этот салат – находка для таких случаев. Он готовится буквально за считанные минуты, особенно если у вас остался вареный картофель от предыдущего обеда, а селедку вы приобрели уже нарезанной или в виде филе.

Сочная селедка, хрустящие соленые огурчики, нежный горошек и ароматный маринованный лучок – это сочетание точно никого не оставит равнодушными.

Рецептом этого салата с селедкой поделилась блогерша nelly. cooking.

Ингредиенты:

селедка — 200 г;

соленый огурец — 200 г;

горошек консервированный — 200 г;

лук – половинка;

картофель – 3 шт;

зелень;

масло;

горчица в зернах.

Для маринования:

уксус — 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л;

соль – 1 ч. л;

вода.

Этапы приготовления: