Быстрый салат с селедкой: вкусно и сытно без лишних хлопот (видео)
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Готовится очень просто
Иногда хочется чего-нибудь вкусненького, но нет времени на долгое приготовление. Этот салат – находка для таких случаев. Он готовится буквально за считанные минуты, особенно если у вас остался вареный картофель от предыдущего обеда, а селедку вы приобрели уже нарезанной или в виде филе.
Сочная селедка, хрустящие соленые огурчики, нежный горошек и ароматный маринованный лучок – это сочетание точно никого не оставит равнодушными.
Рецептом этого салата с селедкой поделилась блогерша nelly. cooking.
Ингредиенты:
- селедка — 200 г;
- соленый огурец — 200 г;
- горошек консервированный — 200 г;
- лук – половинка;
- картофель – 3 шт;
- зелень;
- масло;
- горчица в зернах.
Для маринования:
- уксус — 1 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л;
- соль – 1 ч. л;
- вода.
Этапы приготовления:
- К луку добавляем соль, сахар, уксус и воду. Маринуем лук 30 минут.
- Отварной картофель нарезаем кубиками, огурец нарезаем кружочками, измельчаем зелень.
- Смешиваем вместе сельдь, горошек, огурец, картофель, маринованный лук и зелень. Заправляем растительным маслом и горчицей в зернах.