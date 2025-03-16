Вийде не гірше, ніж червона риба: як смачно приготувати бюджетний хек (відео)
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Легка страва для повсякденного меню
Хек — це недорога й корисна риба, яку можна приготувати різними способами: обсмажити, запекти чи навіть зробити по-єврейськи з морквою та цибулею. Сьогодні пропонуємо ніжний і простий рецепт хеку в сметанній заливці.
Завдяки сметані рибка виходить м’якою, соковитою та ароматною. Це чудовий варіант для ситної й легкої вечері водночас. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_masiuk___".
Як приготувати хек у сметанному соусі
Інгредієнти:
- хек – 1 кг;
- цибуля – 2 шт.;
- морква – 2 шт.;
Для соусу:
- сметана – 4 ст. л.;
- майонез – 2 ст. л.;
- гірчиця – 1 ч. л.;
- копчена паприка – 1 ч. л.;
- сухий часник – 1 ч. л.;
- соєвий соус – 50 мл;
Спосіб приготування:
1.Попередньо рибу помити, почистити і нарізати на шматочки.
2.Приготувати маринад та залити ним рибу.
3.Поки хек маринується обсмажити цибулю та моркву.
4.Перекласти у форму смажені овочі, зверху викласти рибу та полити залишками маринаду.
5.Запікати в розігрітій духовці при 190 градусів 30 хвилин, потім зняти пергамент і запікати ще 5 хвилин.