Вийде не гірше, ніж червона риба: як смачно приготувати бюджетний хек (відео)

Легка страва для повсякденного меню

Хек — це недорога й корисна риба, яку можна приготувати різними способами: обсмажити, запекти чи навіть зробити по-єврейськи з морквою та цибулею. Сьогодні пропонуємо ніжний і простий рецепт хеку в сметанній заливці.

Завдяки сметані рибка виходить м’якою, соковитою та ароматною. Це чудовий варіант для ситної й легкої вечері водночас. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_masiuk___".

Як приготувати хек у сметанному соусі

Інгредієнти:

хек – 1 кг;

цибуля – 2 шт.;

морква – 2 шт.;

Для соусу:

сметана – 4 ст. л.;

майонез – 2 ст. л.;

гірчиця – 1 ч. л.;

копчена паприка – 1 ч. л.;

сухий часник – 1 ч. л.;

соєвий соус – 50 мл;

Спосіб приготування:

1.Попередньо рибу помити, почистити і нарізати на шматочки.

2.Приготувати маринад та залити ним рибу.

3.Поки хек маринується обсмажити цибулю та моркву.

4.Перекласти у форму смажені овочі, зверху викласти рибу та полити залишками маринаду.

5.Запікати в розігрітій духовці при 190 градусів 30 хвилин, потім зняти пергамент і запікати ще 5 хвилин.