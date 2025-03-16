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Вийде не гірше, ніж червона риба: як смачно приготувати бюджетний хек (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Просто та смачно, для сімейного обіду чи вечері
Просто та смачно, для сімейного обіду чи вечері. Фото 1000.menu

Легка страва для повсякденного меню

Хек — це недорога й корисна риба, яку можна приготувати різними способами: обсмажити, запекти чи навіть зробити по-єврейськи з морквою та цибулею. Сьогодні пропонуємо ніжний і простий рецепт хеку в сметанній заливці.

Завдяки сметані рибка виходить м’якою, соковитою та ароматною. Це чудовий варіант для ситної й легкої вечері водночас. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_masiuk___".

Як приготувати хек у сметанному соусі

Інгредієнти:

  • хек – 1 кг;
  • цибуля – 2 шт.;
  • морква – 2 шт.;

Для соусу:

  • сметана – 4 ст. л.;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • гірчиця – 1 ч. л.;
  • копчена паприка – 1 ч. л.;
  • сухий часник – 1 ч. л.;
  • соєвий соус – 50 мл;

Спосіб приготування:

1.Попередньо рибу помити, почистити і нарізати на шматочки.

2.Приготувати маринад та залити ним рибу.

3.Поки хек маринується обсмажити цибулю та моркву.

4.Перекласти у форму смажені овочі, зверху викласти рибу та полити залишками маринаду.

5.Запікати в розігрітій духовці при 190 градусів 30 хвилин, потім зняти пергамент і запікати ще 5 хвилин.

Теги:
#Сметана #Хек #Готуємо вдома