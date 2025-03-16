Получится не хуже красной рыбы: как вкусно приготовить бюджетный хек (видео)

Легкое блюдо для повседневного меню

Хек – это недорогая и полезная рыба, которую можно приготовить разными способами: обжарить, запечь или даже сделать по-еврейски с морковью и луком. Сегодня предлагаем нежный и простой рецепт хека в сметанной заливке.

Благодаря сметане рыбка получается мягкой, сочной и ароматной. Это отличный вариант для сытного и легкого ужина одновременно. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_masiuk___".

Как приготовить хек в сметанном соусе

Ингредиенты:

хек – 1 кг;

лук – 2 шт.;

морковь – 2 шт.;

Для соуса:

сметана – 4 ст. л.;

майонез – 2 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

копченая паприка – 1 ч. л.;

сухой чеснок – 1 ч. л.;

соевый соус – 50 мл;

Способ приготовления:

1.Предварительно рыбу помыть, почистить и нарезать на кусочки.

2.Приготовить маринад и залить рыбу.

3.Пока хек маринируется обжарить лук и морковь.

4.Переложить в форму жареные овощи, сверху выложить рыбу и полить остатками маринада.

5. Запекать в разогретой духовке при 190 градусах 30 минут, затем снять пергамент и запекать еще 5 минут.