Получится не хуже красной рыбы: как вкусно приготовить бюджетный хек (видео)
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Легкое блюдо для повседневного меню
Хек – это недорогая и полезная рыба, которую можно приготовить разными способами: обжарить, запечь или даже сделать по-еврейски с морковью и луком. Сегодня предлагаем нежный и простой рецепт хека в сметанной заливке.
Благодаря сметане рыбка получается мягкой, сочной и ароматной. Это отличный вариант для сытного и легкого ужина одновременно. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_masiuk___".
Как приготовить хек в сметанном соусе
Ингредиенты:
- хек – 1 кг;
- лук – 2 шт.;
- морковь – 2 шт.;
Для соуса:
- сметана – 4 ст. л.;
- майонез – 2 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- копченая паприка – 1 ч. л.;
- сухой чеснок – 1 ч. л.;
- соевый соус – 50 мл;
Способ приготовления:
1.Предварительно рыбу помыть, почистить и нарезать на кусочки.
2.Приготовить маринад и залить рыбу.
3.Пока хек маринируется обжарить лук и морковь.
4.Переложить в форму жареные овощи, сверху выложить рыбу и полить остатками маринада.
5. Запекать в разогретой духовке при 190 градусах 30 минут, затем снять пергамент и запекать еще 5 минут.