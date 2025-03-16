Ще один варіант весняного салату: які інгредієнти поєднати (відео)

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Існує безліч рецептів салатів — від ситних, наприклад, із курячим філе та курагою, до легких овочевих варіантів. Якщо ви шукаєте просту та смачну страву, пропонуємо приготувати салат із огірками, кукурудзою та яйцями.

Він виходить ніжним, свіжим і прекрасно доповнить будь-який стіл. Завдяки поєднанню хрустких огірків, соковитої кукурудзи та ніжних яєць цей салат стане улюбленою закускою для всієї родини. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати овочевий салат

Інгредієнти:

огірок;

цибуля;

кукурудза;

яйця;

зелень;

Для заправки:

сметана чи олія;

гірчиця (бажано у зернах);

мед;

сіль, перець, перець чилі;

сік половини лимона;

Спосіб приготування:

1.Огірок дрібно нарізати.

2.Цибулю дрібно нарізати.

3.Яйця відварити, нарізати кубиками.

4.Зелень дрібно нарізати.

5.Змішати інгредієнти, додати кукурудзу.

6.Змішати всі інгредієнти для соусу та заправити салат, перемішати.