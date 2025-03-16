Еще один вариант весеннего салата: какие ингредиенты соединить (видео)

Бюджетный, простой, на скорую руку

Существует множество рецептов салатов – от сытных, например с куриным филе и курагой, до легких овощных вариантов. Если вы ищете простое и вкусное блюдо, предлагаем приготовить салат с огурцами, кукурузой и яйцами.

Он выходит нежным, свежим и прекрасно дополнит любой стол. Благодаря сочетанию хрустящих огурцов, сочной кукурузы и нежных яиц, этот салат станет любимой закуской для всей семьи. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить овощной салат

Ингредиенты:

огурец;

лук;

кукуруза;

яйца;

зелень;

Для заправки:

сметана или масло;

горчица (желательно в зернах);

мед;

соль, перец, перец чили;

сок половины лимона;

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Способ приготовления:

1.Огурец мелко порезать.

2.Лук мелко нарезать.

3.Яйца отварить, порезать кубиками.

4. Зелень мелко нарезать.

5.Смешать ингредиенты, добавить кукурузу.

6.Смешать все ингредиенты для соуса и заправить салат, перемешать.