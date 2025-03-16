Еще один вариант весеннего салата: какие ингредиенты соединить (видео)
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Бюджетный, простой, на скорую руку
Существует множество рецептов салатов – от сытных, например с куриным филе и курагой, до легких овощных вариантов. Если вы ищете простое и вкусное блюдо, предлагаем приготовить салат с огурцами, кукурузой и яйцами.
Он выходит нежным, свежим и прекрасно дополнит любой стол. Благодаря сочетанию хрустящих огурцов, сочной кукурузы и нежных яиц, этот салат станет любимой закуской для всей семьи. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить овощной салат
Ингредиенты:
- огурец;
- лук;
- кукуруза;
- яйца;
- зелень;
Для заправки:
- сметана или масло;
- горчица (желательно в зернах);
- мед;
- соль, перец, перец чили;
- сок половины лимона;
Способ приготовления:
1.Огурец мелко порезать.
2.Лук мелко нарезать.
3.Яйца отварить, порезать кубиками.
4. Зелень мелко нарезать.
5.Смешать ингредиенты, добавить кукурузу.
6.Смешать все ингредиенты для соуса и заправить салат, перемешать.