Не салатом єдиним: як приготувати заливний пиріг з популярною начинкою (відео)
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Ця випічка неодмінно сподобається близьким
З яєць та цибулі готують не лише смачні салати чи намазки — ці прості й доступні продукти чудово підходять і для випічки. Особливо апетитними виходять пироги, в яких ніжна начинка з ароматної підсмаженої цибулі та варених яєць поєднується з м’яким, пухким тістом.
Один із найзручніших варіантів — заливний пиріг, що не потребує складного замішування тіста, а готується швидко й без зайвих клопотів. Така домашня випічка смакує як гарячою, так і охолодженою, і стане ідеальним варіантом для сімейної вечері чи перекусу в дорозі. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_masiuk___".
Як приготувати заливний пиріг з цибулею та яйцями
Інгредієнти:
Тісто:
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 200 г;
- майонез — 200 г;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 2 ч. л.;
Начинка:
- салат (айсберг);
- яйця;
- кукурудза;
- сир Фелата;
- шпроти;
- сир;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
1.Яйця збити з сіллю.
2.Додати сметану, майонез, борошно з розпушувачем, перемішати.
3.Нарізати всі інгредієнти для начинки.
4.Додати шпроти, тертий сир, спеції.
5.Вилити частину тіста у форму, зверху викласти шар начинки та знову покласти тісто.
6.Випікати пиріг у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-45 хвилин.