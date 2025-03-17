Не салатом єдиним: як приготувати заливний пиріг з популярною начинкою (відео)

Ця випічка неодмінно сподобається близьким

З яєць та цибулі готують не лише смачні салати чи намазки — ці прості й доступні продукти чудово підходять і для випічки. Особливо апетитними виходять пироги, в яких ніжна начинка з ароматної підсмаженої цибулі та варених яєць поєднується з м’яким, пухким тістом.

Один із найзручніших варіантів — заливний пиріг, що не потребує складного замішування тіста, а готується швидко й без зайвих клопотів. Така домашня випічка смакує як гарячою, так і охолодженою, і стане ідеальним варіантом для сімейної вечері чи перекусу в дорозі. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_masiuk___".

Як приготувати заливний пиріг з цибулею та яйцями

Інгредієнти:

Тісто:

яйця — 2 шт.;

сметана — 200 г;

майонез — 200 г;

борошно — 200 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

Начинка:

салат (айсберг);

яйця;

кукурудза;

сир Фелата;

шпроти;

сир;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Яйця збити з сіллю.

2.Додати сметану, майонез, борошно з розпушувачем, перемішати.

3.Нарізати всі інгредієнти для начинки.

4.Додати шпроти, тертий сир, спеції.

5.Вилити частину тіста у форму, зверху викласти шар начинки та знову покласти тісто.

6.Випікати пиріг у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-45 хвилин.