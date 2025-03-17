Не салатом единым: как приготовить заливной пирог с популярной начинкой (видео)

Эта выпечка непременно понравится близким

Из яиц и лука готовят не только вкусные салаты или намазки – эти простые и доступные продукты отлично подходят и для выпечки. Особенно аппетитными получаются пироги, в которых нежная начинка из ароматного поджаренного лука и вареных яиц сочетается с мягким, пышным тестом.

Один из самых удобных вариантов — заливной пирог, не требующий сложного замешивания теста, а готовящийся быстро и без лишних хлопот. Такая домашняя выпечка подходит как горячей, так и охлажденной, и станет идеальным вариантом для семейного ужина или перекуса в дороге. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_masiuk___".

Как приготовить заливной пирог с луком и яйцами

Ингредиенты:

Тесто:

яйца — 2 шт.;

сметана — 200 г;

майонез — 200 г;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

Начинка:

салат (айсберг);

яйца;

кукуруза;

сыр Фелата;

шпроты;

сыр;

соль, перец;

Способ приготовления:

1.Яйца взбить с солью.

2.Добавить сметану, майонез, муку с разрыхлителем, перемешать.

3.Нарезать все ингредиенты для начинки.

4.Добавить шпроты, тертый сыр, специи.

5. Вылить часть теста в форму, сверху выложить слой начинки и снова положить тесто.

6. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40-45 минут.