Не салатом единым: как приготовить заливной пирог с популярной начинкой (видео)
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Эта выпечка непременно понравится близким
Из яиц и лука готовят не только вкусные салаты или намазки – эти простые и доступные продукты отлично подходят и для выпечки. Особенно аппетитными получаются пироги, в которых нежная начинка из ароматного поджаренного лука и вареных яиц сочетается с мягким, пышным тестом.
Один из самых удобных вариантов — заливной пирог, не требующий сложного замешивания теста, а готовящийся быстро и без лишних хлопот. Такая домашняя выпечка подходит как горячей, так и охлажденной, и станет идеальным вариантом для семейного ужина или перекуса в дороге. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_masiuk___".
Как приготовить заливной пирог с луком и яйцами
Ингредиенты:
Тесто:
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 200 г;
- майонез — 200 г;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
Начинка:
- салат (айсберг);
- яйца;
- кукуруза;
- сыр Фелата;
- шпроты;
- сыр;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1.Яйца взбить с солью.
2.Добавить сметану, майонез, муку с разрыхлителем, перемешать.
3.Нарезать все ингредиенты для начинки.
4.Добавить шпроты, тертый сыр, специи.
5. Вылить часть теста в форму, сверху выложить слой начинки и снова положить тесто.
6. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40-45 минут.